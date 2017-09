Ryanair schrapt plots duizenden vluchten: 'Vakantieplannen in rook op. Bedankt...'

Vakantieplannen gaan in rook op

De reizigers zelf denken daar anders over. Op Facebook en Twitter regent het klachten van mensen die hun geplande reis in het water zien vallen. Sommige reizigers hoorden pas enkele uren voor hun vlucht dat deze niet doorging. Andere zitten vast in het buitenland omdat de volgende mogelijke vlucht pas dagen later gaat. 'Lachwekkend van Ryanair', vertolkt een Ierse reiziger op Twitter de woede onder de gedupeerden. 'Een vlucht twee dagen van tevoren annuleren en vervolgens een vlucht van drie dagen later aanbieden. Mijn vakantieplannen gaan in rook op. Hartelijk bedankt.'



Veel reizigers zeggen dat zij van plan zijn de kosten die ze door de annuleringen maken te verhalen op Ryanair. Dat zijn niet alleen de mogelijke kosten voor een duurdere vlucht bij een andere maatschappij, maar ook voor de noodzakelijke hotelboekingen en andere reserveringen op de plek van bestemming. Als zij bereid zijn om de juridische strijd aan te gaan met Ryanair, maken de gedupeerden kans op nog een extra vergoeding. Volgens EU-regelgeving hebben reizigers die binnen 14 dagen voor vertrek horen dat hun vlucht is geannuleerd namelijk recht op vergoedingen tussen de 125 en 600 euro.