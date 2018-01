Reizen op maat: niet goedkoop, wel duurzamer

Reisinspiratie nodig? Volg Volkskrant Reizen op Facebook of bekijk onze reizenpagina.

Het valt niet mee een originele reis te vinden op internet. Touroperators kiezen doorgaans voor bestemmingen met voldoende vluchten en hotels om geen nee te hoeven verkopen. Rondreizen voeren langs hoogtepunten die iedereen toch gezien wil hebben. Om daaraan te ontsnappen, moet je zelf onderzoek doen: alternatieve blogs lezen, kaarten bestuderen en vertrektijden van bussen of veerboten uitzoeken.



Kon je maar een betrouwbaar reisbureautje ter plaatse aan het werk zetten. Zo ongeveer dacht Saskia Griep, toen zij drie jaar geleden reisplatform Better Places oprichtte. 'Wij stellen geen reizen samen, wij brengen mensen samen', zegt de directeur die stelt dat echt maatwerk zeldzaam is in de reiswereld. 'Je combineert hooguit kant-en-klare bouwstenen.' Griep laat de klant en een touroperator ter plaatse samen een reis bedenken. Better Places ontvangt commissie en dekt de reissom via de SGR-Garantieregeling.



Een rondje casas particulares op Cuba is populair. Evenals ecolodges en dorpsbezoeken in Costa Rica en de alternatieve Machu Picchu-route langs koffieplantages in Peru. 'Ja, iedereen wil tóch naar de Machu Picchu.' De reizen zijn niet goedkoop, maar wel duurzamer en bieden een bijzondere ervaring.