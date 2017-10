Reistip: Lego House - spelen met 25 miljoen legosteentjes

De bedenkers van Lego zijn weer terug bij de basis: zelf dingen bouwen met plastic steentjes. De Deense stapelaars verloren begin deze eeuw veel fans door wanhopige flirts met computerspelletjes en Hollywood-merchandising. Maar nu mogen we onze eigen fantasie weer gebruiken. Sterker: alle remmen kunnen los in het nieuwe Lego House dat vorige week werd geopend door de kleinzoon van de oprichter.



Het gebouw, dat bestaat uit twaalf gestapelde blokken, is een flinke uitbreiding van Legoland in Billund. Bezoekers kunnen er maken wat ze willen, met advies van medewerkers die zorgen dat de stenen nooit opraken. De beste bouwsels krijgen een plek op de bovenste verdieping. In de kelder kunnen ouders naar hun eerste ruimteset of piratenschip uit 1979 kijken. In een andere ruimte leren bezoekers stop-motionfilmpjes maken met Legopoppetjes. Kortom: zelf doen.



Grote kans dat ook de AFOL's weer neerstrijken in Billund: de Adult Fans Of Lego. Zoals voetballer David Beckham, die onlangs, vermoeid ogend, een selfie verstuurde na zes dagen bouwen aan een prinsessenkasteel voor zijn dochter. Het eerste Legoland begon als een soort Madurodam, breidde uit met platte achtbanen, maar keert nu terug naar eigen bouwlust en fantasie. Of de andere zes Legolanden in de wereld volgen, is nog niet besloten.



legohouse.com