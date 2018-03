Reistip: Boek een paar uurtjes boksen, schilderen of hardlopen met een Cubaan

Cuba is fascinerend om in rond te reizen, maar je belandt al gauw in een parallel toeristisch universum als je wat geld op zak hebt. Comfortabele hotels, naar westerse normen gezellige restaurants, bussen met airconditioning, ligbedjes op het strand: Cubanen kom je er nauwelijks tegen, want een welvarende middenklasse is er eigenlijk (nog) niet. Maar daarvoor ben je toch niet naar Cuba gegaan? Wie zijn reis boekt via Riksja Travel kan dat probleem deels ondervangen door de reisorganisatie te vragen om een ontmoeting met een inwoner, en wel op basis van een gedeelde hobby. Boksen met een Cubaan, schilderen, dansen (salsa, natuurlijk), gitaarspelen of hardlopen, het kan allemaal.



Riksja Travel heeft een groot netwerk op Cuba en binnen de kortste keren is er iemand gevonden die dezelfde hobby heeft en tegen een kleine vergoeding graag een paar uur vrijmaakt. Is er een klik, dan is er een kans dat je 's avonds met een complete Cubaanse familie aan tafel zit, in plaats van naast andere Nederlanders in een restaurant.



riksjatravel.nl