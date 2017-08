Prorail: grootschalige treinuitval rond Schiphol bij loze melding verleden tijd

Meestal geen gevaar

Van gevaarlijke brand is meestal geen sprake. Gemiddeld een keer per jaar is er een echt brandje. Meestal gaan de rookmelders af door opwaaiend stof, is er rookontwikkeling vanwege de remmen van de trein of zorgt wrijving voor licht smeulende bladeren op het spoor. Prorail: 'We hebben dit jaar nog geen serieuze melding gehad.'



Om loos alarm te voorkomen stofzuigt Prorail sinds een aantal jaar de tunnel zo'n twee keer per week. En werden er al monteurs dicht bij de tunnel gestationeerd. Het aantal meldingen daalden daardoor naar tien in 2015 en acht vorig jaar. Dit jaar zijn er nog slechts drie meldingen geweest, maar de gebruikelijke herfstpiek is nog niet geweest.