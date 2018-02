Op naar de wintercamping: altijd plek en overal schaduw, maar let op koude voeten

Kamperen, dat is urenlang tafeltennis spelen, een dik boek lezen in de zon of 's ochtends vroeg je oververhitte tent uit kruipen. Tenzij je het in de winter doet. Steeds meer campings in Nederland blijven het hele jaar door open: Volgens campinggids ACSI Eurocampings zijn deze winter 157 van de 1.127 Nederlandse campings te boeken. Twintig jaar geleden was er 's winters nog nauwelijks een camping open, zegt een medewerker van brancheorganisatie Recron, maar tegenwoordig houden veel kampeerterreinen er rekening mee dat mensen niet meer alleen in de zomer weg willen.