Nederlanders vaker op vakantie naar buitenland: Duitsland, Frankrijk en Spanje populairste bestemmingen

Ruim 13 miljoen Nederlanders, 82 procent van de bevolking, zijn in 2017 een of meerdere keren op vakantie geweest. Dat waren er ruim 250 duizend meer dan in 2016. In totaal werden 36,7 miljoen vakanties geboekt, wat 3 procent meer was dan een jaar eerder.



Ruim de helft van het aantal vakanties werd in het buitenland gevierd. Dat betekent een stijging van 7 procent in vergelijking met 2016. De populairste bestemmingen in het buitenland zijn Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ook in Griekenland wordt weer vaker vakantie gevierd. Dat was de laatste jaren minder geworden vanwege de vluchtelingencrisis. Het gaat nog steeds niet goed met Turkije als reisbestemming. Dat komt vooral door de terreurdreiging en politieke onrust.



Opmerkelijk is dat van de Nederlanders die vorig jaar naar het buitenland reisden, twee op de drie (70 procent) zich onvoldoende voorbereidt. Ze hebben zich bijvoorbeeld niet laten informeren over de veiligheidssituatie in hun vakantieland, de benodigde reisdocumenten en vaccinaties of de lokale gebruiken. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken opent vandaag de Vakantiebeurs in de Utrechtse Jaarbeurs en grijpt die gelegenheid aan om mensen te wijzen op het belang van voorbereiding.