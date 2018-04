Nederland in trek bij vakantiegangers: sterkste stijging van toerisme in twaalf jaar

Amsterdam? De Nederlandse kust is net zo in trek bij toeristen. Wie aan drommen buitenlandse toeristen denkt, denkt aan Amsterdam. Maar de belangstelling voor de kuststreek is bijna net zo groot. Hoe lang kan dat nog goed gaan? (+)

Mogelijk is het werkelijke aantal toeristen nog hoger, omdat de cijfers van bijvoorbeeld Airbnb en andere particuliere marktplaatsen voor de verhuur van privé-accommodaties of hotels met minder dan vijf slaapplaatsen niet zijn meegenomen in de CBS-telling.



Buitenlandse gasten hebben het grootste aandeel in de sterke stijging van het aantal toeristen. In totaal kwamen 17,8 miljoen mensen vanuit het buitenland een of meer nachten slapen in Nederland. Dat komt neer op een stijging van 13 procent in vergelijking met 2016. Samen waren ze goed voor 44 miljoen overnachtingen.



Dat is nog altijd minder dan het aandeel van binnenlandse toeristen. Nederlandse accommodaties kregen in totaal 24,4 miljoen keer een gast uit eigen land over de vloer. Zij waren goed voor een totaal van 67,8 overnachtingen; 2 procent meer dan in 2016.