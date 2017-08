Murat Isik: 'Door de vrijheid te proeven krijg je ruimte in je hoofd'

Vakantie! Dus lekker de hele dag op het terras?

'Nee, we kunnen niet lang stilzitten en we willen wat zien. Echte wandelaars zijn we. En we zijn van de roadtrips. Vorig jaar waren we met een camper in Nieuw-Zeeland. Daarvoor in Canada en Amerika. Dit jaar blijven we iets dichter bij huis omdat mijn verloofde Iris zwanger is. We verwachten ons eerste kind in september.'