Met irritante Eftelingmuziek probeert NS hangjeugd en overlastgevers op Amsterdam CS te weren

De Eftelingmuziek is uitgekozen omdat er eerder met succes mee is geƫxperimenteerd en omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen de muziek irritant vinden, legt de woordvoerder uit. 'De kracht zit 'm in de herhaling. Als passant heb je daar geen last van en is het zelfs een vrolijk deuntje. Maar als je langdurig onder zo'n luidspreker zit, dan zoek je wel een plekje elders. Het werkt behoorlijk goed. Er wordt aanzienlijk minder langdurig verbleven en geslapen.'



'We vinden het eigenlijk wel grappig', zegt een woordvoerder van de Efteling. 'Carnaval Festival is inderdaad een oorwurm. Door de herhaling blijft het deuntje in je hoofd zitten. Maar in de Efteling worden bezoekers daar juist blij van.'