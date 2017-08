Meldpunt voor klanten die bedreigd worden door camperbedrijven na publiceren slechte recensie

Intimiderend

Maar er moeten wel mogelijkheden zijn om reacties te verwijderen als de consument aantoonbaar niet in zijn recht staat Tom Huyskens

Volgens de NKC - die speciaal een jurist inschakelde - missen dit soort clausules elke juridische basis. 'Maar het wordt wel als intimiderend ervaren,' zegt Schutte. Ook een medewerker van het NKC, die op advies van de politie anoniem wil blijven, kreeg te maken met fysieke bedreiging. 'Eerst had ik de camperhandelaar gezegd dat ik de slechte recensie niet kon verwijderen. Vervolgens ging hij met anoniem nummer bellen,' vertelt de medewerker, 'Hij zei me dat hij me wist te vinden als die reactie er niet afging.' Toen de scheldpartijen en bedreigingen doorgingen besloot de NKC aangifte bij de politie te doen. 'Het vreemde was dat ik zeker wist dat het om dezelfde camperhandelaar ging,' zegt de medewerker, 'ik herkende zijn stem. Alleen belde hij nu steeds met onbekend nummer.'



Waar restaurants al veel meer gewend zijn aan een slechte recensie op internet - via IENS of eet.nl - moet men er in de campeerbranche nog aan wennen. 'Het is echt een nieuw fenomeen,' zegt Schutte, 'zo'n platform om de service te verbeteren is bij camperhandelaren nog totaal onbekend.' Via het nieuwe meldpunt wil de NKC bedrijven die over de scheef gaan eerder aanspreken op hun gedrag. Ook overwegen ze een zwarte lijst.



Tom Huyskens, woordvoerder van Bovag, keurt de intimidatie uiteraard af. Ook zegt hij dat het niet de bedoeling is dat bedrijven clausules gaan opnemen. 'Maar er moeten wel mogelijkheden zijn om reacties te verwijderen als de consument aantoonbaar niet in zijn recht staat,' zegt Huyskens, 'men moet paal en perk kunnen stellen aan klanten die ongefundeerd een bedrijf zwart maken. Ook daar zijn helaas genoeg voorbeelden van.'