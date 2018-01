Logeren zoals bij oma kan in hotel Van der Werff op Schiermonnikoog

Welke veertiger of vijftiger wil nog eens meemaken hoe het was om bij oma te logeren? In haar logeerkamer stond een zacht eenpersoonsbed met kraakhelder linnen, de gehorige kamer had een plafonnière, in de frisse badkamer stond een glas op de wastafel: voor luxe moest je niet bij je oma zijn.



Bij het haast legendarische hotel Van der Werff op Schiermonnikoog - sinds 1726 - is dit de standaardkamer. Maar klagen we? Nou, een beetje luxer zou niet gek zijn voor 115 euro. Het hotel (57 kamers) is een levend hotelmuseum. Zo zag het er begin 20ste eeuw geleden ook uit: een sfeervolle gelagkamer met een planken vloer. Perzische kleedjes op de tafels, snert in de pan en alleen maar filterkoffie.



Er is een eetzaal waar ruim honderd gasten kunnen dineren en de bediening draagt klassieke kelnerkleding. De spaarzaam ingerichte lounge (alleen voor hotelgasten) is de prettigste plek op het eiland om een verregende middag door te brengen, en wie al heeft uitgecheckt, zet in afwachtig van de hotelbus terug zijn koffertje gewoon in de hal. Gebeurt niets mee: net als bij oma.



Kamers met ontbijt vanaf €57,50 per persoon.

Voor reserveren: bellen, het hotel doet niet aan online reserveren.

hotelvanderwerff.nl