Logeren bij Willem-Alexander zit er niet in, maar dit komt aardig in de buurt

Logeren bij Willem-Alexander zit er niet in, maar een overnachting in het nieuwe Hotel Indigo The Hague - Palace Noordeinde komt aardig in de buurt. Letterlijk, want het ligt schuin tegenover het werkpaleis van de koning. Het gebouw in neorenaissancestijl werd in 1883 neergezet als bijkantoor van De Nederlandsche Bank. Geld speelde destijds geen rol bij ontwerp en uitvoering. Het zit vol met glas-in-lood, natuurstenen tegels en ambachtelijke ornamenten. Jarenlang stond het leeg, maar de transformatie tot hotel met 63 kamers gebeurde met respect. Dat het hier ooit draaide om geld en goudstaven, is te zien. Zo staat op alle kamers een stalen kluis.