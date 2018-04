Koffers vol historie

Ooit ging een koffer langer mee dan de bezitter. Ambachtelijke meesterwerken van karamelkleurig koeienleer, beukenhout en glimmend koperbeslag die mooier worden met de jaren. Logisch dus dat een man als Menko ten Cate (72), telg uit een roemrucht textielgeslacht die graag te paard naar school ging en rondrijdt in een zeldzame Bristol Fighter, zich niet kan bedwingen als hij een Drew & Son-koffertje uit 1870 of een Goyard-hutkoffer uit 1920 tegenkomt. Zijn Amsterdamse grachtenpand bezwijkt bijna onder zijn collectie klassieke bagage, bijzonder genoeg voor een kloek boek.



The Menko ten Cate Collection - A Lexicon of Classic Luggage, roept de romantiek van vooroorlogs reizen op. De krokodillenleren koffers van Hermès die auteur Karen Blixen bestelde voor haar vertrek naar Afrika, de boekenkist met typemachine die Ernest Hemingway liet maken bij Louis Vuitton, dat soort verhalen vinden kofferliefhebbers interessant. De lezer leert befaamde koffermerken als Moynat, Goyard, Vuitton, Finnegans, Asprey of Mädler uit elkaar te houden. En waar je op moet letten als je een klassieke koffer wilt kopen.



Zelf bestelde Ten Cate een opvallend lange koffer bij Goyard, zogenaamd voor zijn rollen fotopapier, maar in werkelijkheid voor zijn allerlaatste reis in stijl.



The Menko ten Cate Collection, euro 49,50.



