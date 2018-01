Knus tussen de kantoren in Via Amsterdam

Waar ga je slapen als je maar een paar tientjes wilt uitgeven in Amsterdam? Dat kan in een leegstaand kantoorgebouw waar een vlotte ondernemer een designhostel heeft getimmerd. Via Amsterdam, onderdeel van een Engelse keten, koos voor een pand in Diemen-Zuid, ingeklemd tussen de kantoren van Tele2 en Generali Verzekeringen. Een naargeestige plek, maar wel naast een metrostation met een snelle verbinding naar de stad. In het geel geschilderde trappenhuis slenteren groepjes Duitse jongeren, in de filmzaal liggen tieners op grote kussens Netflix te kijken, in de bar spelen jongens op hun Xbox en in het restaurant zingen studenten zelfgeschreven liedjes. Via Amsterdam lijkt op een middelbare school die is overgenomen door de leerlingen. Het is open-mic-night, en de sfeer is sympathiek, alternatief. Wie had dat gedacht: een warme plek tussen al die verduisterde kantoorgebouwen. Het inpandige restaurant, genaamd The Dude, serveert hamburgers en White Russian-cocktails; inderdaad, de eigenaar is fan van de cultfilm The Big Lebowski. De kamers zijn basic - stapelbedden of tweepersoons - en wie blut is kan naar de supermarkt en zelf wat koken in de kelder. Daar staan ook de wasmachines. Enig nadeel: de metro stopt al om middernacht. Daarna moet je met de nachtbus of heel ver fietsen in het donker.



viahostels.amsterdam