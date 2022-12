Beeld Joost Stokhof

Interieurarchitect Cindy Hooghoudt (49) ontwerpt en realiseert het interieur van nieuwbouw- en renovatieprojecten rondom het Meer van Genève en in skigebieden zoals Les Portes du Soleil en Verbier. Ze woont inmiddels negen jaar in Zwitserland, bij Montreux, aan de ‘Zwitserse Rivièra’, pal aan het Meer van Genève. Cindy Hooghoudt: ‘Ik denk dat we op een van de mooiste plekken van Europa wonen. Het verwondert me altijd dat er niet meer toeristen komen, zo paradijselijk is het hier: het meer, de bergen, de wijngaarden. In Montreux wordt het meer trouwens nadrukkelijk niet het Meer van Genève genoemd, maar Lac Léman. Genève ligt helemaal aan de andere kant, vinden ze hier, en het meer is niet van Genève. Het meer is elke dag anders, soms diepblauw, een andere keer grijzig of juist groener, het is maar net hoe de zon staat of hoe bewolkt het is. Elke dag word ik er nog blij van, zomer of winter.’

Celebritystad

Cindy Hooghoudt: ‘Montreux ligt in zo’n spectaculaire omgeving, dat de stad zelf er wat bleek tegen afsteekt. Maar er staan wel sierlijke belle époque-gebouwen, zoals Montreux Palace. Hier hebben veel beroemdheden gelogeerd en artiesten die op het Montreux Jazz Festival optraden. Ik wandel in Montreux het liefst over de boulevard langs het water, met de palmbomen en vaak wisselende, grote kunstwerken. En er is een plein met een 19de-eeuws marktgebouw, bij het bronzen standbeeld van Freddie Mercury; Queen heeft vroeger veel platen opgenomen in de Mountain Studios. Montreux is een legendarisch stadje vol celebrityverhalen.’

De kerstman vliegt over

‘De kerstmarkt, bij de Quai de la Rouvenaz en de Place du Marché, is nogal overweldigend. Op het plein staat een reuzenrad en er zijn tijdelijke restaurantjes aan of zelfs op het water. Dat vind ik het gezelligst, tussen de kerstlichtjes aan het meer eten. Elk jaar is er een kunstige constructie met kabels, waaraan de Kerstman in zijn slee met de rendieren hoog over de markt vliegt. Als het donker is, zijn de kabels onzichtbaar en lijkt hij echt te vliegen.’

Zeevruchten

‘Voor mij is Rouvenaz het beste Italiaanse restaurant in de omgeving. Een ontspannen brasserie met traditionele seizoensgerechten, gespecialiseerd in zeevruchten. De pesce misto alla plancha is top. Wel van tevoren boeken, want Rouvenaz is geliefd onder les Montreusiens en Montreusiennes.’

Rouvenaz, Rue du Marché 1

Beeld Joost Stokhof

Het kasteel van de zeemeermin

‘Aan de zuidkant van Montreux ligt Château de Chillon, een middeleeuws kasteel midden in het water. Het is zo karakteristiek met die torens, dat Disney het als kasteel van de prins heeft gebruikt in De kleine zeemeermin. De middeleeuwse vertrekken zijn toegankelijk voor bezoekers.’

Château de Chillon, Avenue de Chillon 21

Oud boothuis

‘We wonen in Vevey, twee dorpen van Montreux, op een oud wijngoed. Charlie Chaplin heeft jaren in Vevey gewoond, alweer een celebrity. Er staat een standbeeld van hem aan het water en we hebben een Chaplinmuseum. Het mooie aan Vevey vind ik dat er veel restaurants met terrassen aan het meer liggen, het is gezelliger dan Montreux. Wij zitten graag bij KJU, een restaurant in een oud boothuis, wat nog te zien is aan de stenen gewelven en de massieve zuilen. Het werd gebruikt als droogdok voor de schepen bij slecht weer. Vroeger kwam het water verder dan nu. KJU heeft heerlijke, inspirerende gerechten op de kaart.’

KJU, Quai Perdonnet 22B, Vevey

Dames en heren, de fondue!

‘Trois Sifflets is een leuk Zwitsers restaurant, waar de kaasfondue met een vast ritueel en met fanfaremuziek wordt opgediend. Met z’n drieën brengen ze de fonduepan aan tafel. De een draagt de pan, de ander zwaait met een reusachtige Zwitserse vlag, een derde draait aan een pepermolen groot als een boomstam. En dan klinken plechtig de woorden: ‘Dames en heren, voor u vanavond: de fondue!’’

Trois Sifflets, Rue du Simplon 1, Vevey

Warme druiven en wijn

‘De wijngaarden rond Vevey zijn prachtig. Vooral in de zomer als alles groen is, of in de herfst, als de hellingen geel kleuren. Lavaux is een speciaal wijngebied, door de aanwezigheid van het meer waarin de zon weerkaatst, wat voor extra warmte voor de druiven zorgt. Ik raad aan de SwitzerlandMobility-app te downloaden, die wandelingen door Lavaux aangeeft. Er zijn ook routebordjes. Je kunt ook op de fiets door de streek, of mee met de toeristentreintjes van de Lavaux Panoramic of de Lavaux Express. Vinorama is het informatiecentrum van Lavaux en tegelijk een wijnproeverij.’

Lavaux Vinorama, Route du Lac 2, Rivaz

Wow-gevoel

‘Restaurant met het wow-gevoel: Le Deck in Chexbres. Het ligt in de wijnvelden en het uitzicht is groots. Het is wel altijd druk, dus misschien reserveren. Nee, Le Deck is niet goedkoop en Zwitserland is al een duur land, maar alleen een glas wijn drinken, of een kop koffie, misschien met een taartje, kan ook.’

Le Deck, Route de la Corniche 4, Chexbres

Klimmen en sleeën

‘Als het om de omgeving van Montreux gaat, kan ik moeilijk kiezen. De wandelroute Les Gorges du Chauderon, een kloof in de bergen die de rivier volgt, is adembenemend. Let op, de route is tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden, maar opent binnenkort weer. Ik wil verder zeker Rochers-de-Naye noemen, een rit met de tandradtrein vanaf het station van Montreux. De trein klimt omhoog naar de Alpen, met geweldige uitzichten onderweg. Als er genoeg sneeuw is, kun je ook met de kabelbaan naar Les Avants, op de berg, om er – hoe leuk is dat – vanaf te sleeën.’