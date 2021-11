In Düsseldorf wordt kunst wél gewaardeerd, zegt beeldend kunstenaar Judith Kleintjes

Waar moet je wezen, wat moet je zien en waarom? Deze week loodst beeldend kunstenaar Judith Maria Kleintjes ons buiten de drukke plekken om door Düsseldorf.

De kerstmarkten in de stad zijn niet aan haar besteed, ‘al brengen ze wel levendigheid in de donkere tijd.’ Beeldend kunstenaar Judith Maria Kleintjes (58) woont zowel in Amsterdam als in Düsseldorf, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ze zegt: ‘Düsseldorf doet denken aan Rotterdam, de stad is zwaar gebombardeerd in de oorlog en heeft weinig oude gebouwen. Düsseldorf was altijd een nette, rijke, zakelijke stad, maar met weinig ziel en ook niet zo mooi. Dat is echt veranderd, vind ik. Er is veel nieuwe architectuur gekomen, zie de bijzondere gebouwen van Frank Gehry in de oude haven.’ Hoe dicht Düsseldorf ook bij Nederland ligt, deze stad is toch ‘ontzettend anders dan een Nederlandse stad’, volgens Kleintjes. ‘De Düsseldorfers zijn vriendelijk en hoffelijk. En, dat is voor mij zo aantrekkelijk, in Düsseldorf gaan ze heel anders met kunst om, kunst wordt erg gewaardeerd.’

Diaprojectorenfabriek

Judith Kleintjes: ‘Ik ging in 1997, na mijn studie aan de Rietveld en de Koninklijke Academie in Den Haag, studeren aan de Kunstakademie Düsseldorf bij Jannis Kounellis. Nu heb ik alweer jaren mijn atelier in een voormalige fabriek van diaprojectoren. Het is een complex met kunstenaars, architecten, fotografen, timmermannen en de Griekse importhandel Taste Greece. Eind november hebben we Open Atelier-weekend. Het atelier ligt vlak bij de leuke Lorettostraße en niet ver van K20.’

Alte Liesegang Fabrik, Volmerswertherstraße 21

Brood, boter en patisserie

‘In de oude stad, bij de Carlsplatz waar elke dag behalve zondag markt is, gaan we graag naar patisserie Pure Freude. In het hofje achter de winkel kun je smullen van kleurige macarons en ander prachtig Frans gebak. Om de hoek zit het typisch Duitse warenhuis Manufactum, met lunchroom Brot und Butter, waar ter plekke zuurdesembrood wordt gebakken.’

Pure Freude, Hohe Straße 19

Manufactum Brot und Butter, Steinstraße 4

Mode in de parkeergarage

‘Een combi-adres met eten, muziek en mode, nieuw en vintage, vlak achter de bekende, dure Königsallee, maar met een eigenzinnig karakter. Lunchroom Velvet en modezaak Beyond Studios horen bij elkaar en zitten onder in een gerenoveerde parkeergarage. Praktisch dus voor bezoek van buiten de stad met de auto.’

Velvet en Beyond Studios, Stresemannstraße 8

Verfdoos

‘Net als zoveel kunstenaars in Düsseldorf, ben ik lid van een kunstenaarsvereniging. Onze vereniging Malkasten, ‘verfdoos’, bestaat al bijna 175 jaar. Malkasten bezit een eigen, voor iedereen toegankelijk parkje met een tentoonstellingsruimte en een door kunstenares Rosemarie Trockel ingericht restaurant, dat Lido heet. Niet te verwarren met andere Lido’s in Düsseldorf. Lido heeft een fijne, internationale kaart met veel Duitse witte wijnen.’

Lido Malkasten, Jacobistraße 6

De twee K’s

‘De twee grote musea voor moderne kunst, K20 en K21, zijn alle twee gevestigd in schitterende gebouwen en liggen niet ver van elkaar. K20 is het museum voor 20ste-eeuwse kunst, met werken van Picasso, Beuys en Gerhard Richter. In K21 staat de 21ste eeuw centraal en is werk te zien van Thomas Schütte, Bernd & Hilla Becher en Candida Höfer. Beide musea hebben een prettig restaurant.’

K20, Grabbeplatz 5

K21, Ständehausstraße 1

Wachtershuisje

‘Mijn absolute lievelingsrestaurant ‘im Dorf’ is Bar Olio in een oud wachtershuisje op een verlaten rangeerterrein. Het bestaat al 25 jaar en heeft iets Parade-achtigs, met die klapstoeltjes en de hele sfeer. Het eten is er ook zo goed. Reserveren kan niet, kom op tijd.’

Bar Olio, Schirmerstraße 54

Kunst in de tunnel

‘Mijn man is architect en de ontwerper van de Rheinuferpromenade. De snelweg die tussen de Rijn en de stad in lag, is eind jaren negentig vervangen door een tunnel en in plaats van de weg kwam er een levendige wandelpromenade langs het water. Düsseldorf ligt nu weer aan de Rijn. Een ‘restruimte’ van de tunnel is als museum ingericht, het KIT, Kunst im Tunnel, met een café erboven. Ik vind het een fantastische plek met een geweldig uitzicht over de Rijn, vooral bij zonsondergang.’

KIT, Mannesmannufer 1b

Goud op de heupen

‘We hebben in de wijk Flingern gewoond. Hier liggen rond de Hermannplatz, waar elke zaterdag markt is en waar ik altijd bekenden tegenkom, veel gezellige cafés. Zoals Hüftgold, ‘heupgoud’, een verwijzing naar de taarten die het café beroemd hebben gemaakt. Flingern is bovendien een buurt met interessante galeries, zoals Konrad Fischer en de Philara Sammlung en veel vintagewinkels, waar ik vaak wat koop of juist kleren heen breng. Ik noem er twee: Lieblingsstücke en Elementarteilchen.’

Café Hüftgold, Ackerstraße 113

Konrad Fischer Galerie, Platanenstraße 7; Sammlung Philara, Birkenstraße 47a

Lieblingsstücke, Bruchstraße 1; Elementarteilchen, Ackerstraße 125

Fietsreisje lang de Rijn

‘Wat ik leuk vind, is naar het noorden fietsen langs de Rijn. Onderweg zijn er, bij niet al te hoog water, strandjes om op uit te rusten of te zonnen. We maken altijd een stop in Kaiserswerth, een oud stadje aan het water. Daar eventueel lunchen en shoppen bij Wunderhaus, dan met het pontje over de Rijn en langs de andere oever weer terug. Richting het zuiden fietsen kan ook, naar het oude, roze slot Benrath, waar vaak tentoonstellingen zijn. Let op: je mag absoluut niet zwemmen in de Rijn, de stroming is levensgevaarlijk.’

Wunderhaus, shoes & more, Kaiserswerther Markt 38

Schloß Benrath, Benrather Schloßallee 100-108

Raketten en kunst

‘Wat ten slotte echt de moeite waard is: Raketenstation Hombroich en Museumeiland Hombroich aan de andere kant van de stad, in Neuss. De oude Navo-rakettenlanceerbasis is omgebouwd tot een architectonisch kunstproject en daarnaast, op het magische Museuminsel Hombroich, komen kunst en natuur samen. Bijzonder om op het eiland rond te dwalen.’

Raketenstation Hombroich 4, Neuss

Museuminsel Hombroich, Minkel, Neuss