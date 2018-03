In dit Finse pretpark kun je rondlopen tussen levensgrote Moomin-poppen

Al generaties groeien de Finnen op met de Moomins. Deze door de Finse kinderboekenschrijver Tove Jansson gecreëerde familie van koddige, nijlpaardachtige wezens beleeft allerlei avonturen in de Moomin-vallei, een kleurrijk Fins sprookjesbos. Klassiekers als De Moomins en de Grote Overstroming en De hoed van de tovenaar zijn vertaald in meer dan dertig talen. De internationale doorbraak kwam vooral door een Japanse tekenfilmserie uit de jaren negentig. Nog steeds werpen Japanners zich in Finland gretig op Moomin-mokken en -dekbedovertrekken.



In het nieuwe Moomin-museum in de Zuid-Finse stad Tampere kom je veel te weten over de tekeningen van de in 2001 overleden illustrator Jansson. Ze verzorgde haar boeken altijd zelf. Meer dan duizend originele Moomin-prenten zijn hier voor het eerst ondergebracht in een permanente tentoonstelling. In de museumwinkel kun je de nieuwste Moomin-designmokken, truien en knuffeldieren shoppen.