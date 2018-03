Hotel Mabi is gevestigd in een oud filmtheater, de geschiedenis daarvan is terug te zien in het interieur

In de lobby van Mabi City Centre Hotel in Maastricht staat een popcornmachine én er is een bioscoopzaaltje met dertien stoelen om een film of Netflix-serie te kijken. Mabi staat dan ook voor Maastrichtse Bioscoop. In het pand aan de Kleine Gracht was tot 1994 een filmtheater. Sinds de verbouwing van zomer 2017 komt de geschiedenis van het filmtheater overal in terug. Vroeger, is het verhaal, kwam hier de bisschop met een schaar langs om scènes uit films te knippen. Die schaar, de bisschopsmijter en een halfblote vrouw zijn nu verwerkt in het behang. Mabi heeft 55 kamers. In alle kamers hangt een stilstaande klok met een dot kauwgom op de wijzers geplakt (boodschap: vergeet hoe laat het is).