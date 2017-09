Het Queen A hotel in Antwerpen is comfortabel designhotel

Ontdekt: de Flixbus, die de stedentripper voor 11 euro vanuit Utrecht (vertrekpunt: bij het station) in een uur en drie kwartier naar Antwerpen brengt voor een weekendje weg. Ideaal, zeker omdat die bus ook nog eens stopt in het centrum: bij het station. Precies tegenover een fijn hotel, je hoeft alleen maar de stoep over te steken met je rolkoffertje. Het Queen A Hotel dankt z'n naam aan het Koningin Astridplein, het stationsplein waaraan ook de Antwerpen Zoo ligt. Het is een leuke, oorspronkelijke buurt als je langs de vele belwinkels en kebabzaken kijkt die er óók zijn. Het net geopende hotel is zo'n relaxed, comfortabel designhotel met hangplanten en loungebanken in de lobby, goeie espresso macchiato en hippe tijdschriften in de hal. De bedden zijn goed, de badkamer is strak, er staat een Nespresso-apparaat op de kamer en er ligt, om mee op pad te nemen, een gids met de beste adressen in Antwerpen. Waar het Queen A Hotel dan ook weer in staat. Vanaf 109 euro voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt.



queenaantwerp.com