Het leukste van Sevilla: de vrolijkheid en de luchtigheid van de stad

Flamencofestival

'Het is nog lang niet zo ver, maar ik noem toch alvast de flamencobiënnale van Sevilla, ofwel het Festival La Bienal de Flamenco de Sevilla, die ook dit jaar in september wordt gehouden. In die weken is overal in de stad het beste van het beste te zien op flamencogebied. Van traditionele tot meer experimentele muziek. Flamenco is continu in ontwikkeling en hierdoor is het de folklore ontstegen. De flamencobiënnale is hoogstaande kunst.'



labienal.com