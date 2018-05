Het hippe hotel Moxy in de Amsterdamse houthavens biedt betaalbare luxe (en vergeet het niet op Insta te zetten)

Het is geen toeval dat hier, in de lobby van het net geopende Moxy Hotel, een zeecontainer dienst doet als muur en het plafond van steigerhout is. Het is een verwijzing naar de locatie, de Houthavens van Amsterdam. Maar de stijl van het interieur is natuurlijk ook hip, net als de rest van dit splinternieuwe pand aan 't IJ. Moxy, een in 2014 opgericht onderdeel van het Marriott-hotelimperium, wil een nieuwe generatie reizigers betaalbare luxe bieden. Ook deze vestiging is op maat gemaakt voor de gasten die al hun ervaringen online deelt (#AtTheMoxy). Achter de draaitafel in de lounge hangt in neonletters 'Last night a DJ saved my life', de hanglampen boven de eettafels 'dragen' koptelefoons en in het zwembad drijft een opblaasflamingo. De benedenverdieping is een ontmoetingsplek voor toeristen en Amsterdammers. De honderdtwintig kamers zijn klein en sober. Gelukkig vormen de Houthavens een indrukwekkend decor. Wie 's ochtends zijn gordijnen openslaat, wordt begroet door een uitzicht over 't IJ. Vergeet het niet op Insta te zetten.



