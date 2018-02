Heimweehotel in Groningen

Wie op een koude dag in Groningen rondstruint en warmte vindt in een van de honderden cafés, kan snel denken: wat een fijne stad om te wonen. Maar ja, als je zoals ik een baan hebt in de Randstad, zit dat er niet in. Dus dan maar doen alsof, al is het maar voor een weekendje. En dat kan perfect in Miss Blanche. Dit hotel, verdeeld over meerdere gerenoveerde historische panden rondom de Hoge der A-gracht, is afgelopen jaar uitgebreid tot 46 suites en appartementen. Die hebben ieder iets eigens. Een knus nisje, een zitvensterbank, het mooiste uitzicht over gracht en stad of rustig achterin gesitueerd - voor wie geen zin heeft in nachtelijk studentengebral onder het raam. Alle kamers zijn huiselijk en stijlvol ingericht. Denk aan antieke tafeltjes en Perzische tapijten in combinatie met modern design. Eigenaar Wijnand van



Smeden putte rijkelijk uit zijn eigen antiekverzameling en schakelde de hulp in van de Amsterdamse ontwerper Ronald Hooft om eenheid te creëren. Ontbijten kan in de eigen bakkerij Blanche, eten in restaurant De Pijp, drinken in café De Sigaar. De appartementen zijn voorzien van keuken, wasmachine en droger voor gasten die langer willen blijven. En dan met heimwee weer naar huis. (Vanaf 104 euro per nacht.)



