‘Groningen is een stad die je helemaal omarmt’

Beeld Luis Mendo

Singer-songwriter Marlene Bakker (37) zingt in het Gronings, ‘een prachtige taal waarin je weinig woorden nodig hebt om veel te zeggen’, en woont sinds tien jaar in Groningen, hartje stad. Marlene: ‘Ik heb een tijd in Brabant gewoond, maar miste het noorden te veel. Groningen is warm, een stad die je helemaal omarmt. Groningen is bruisend, cultureel, maar vooral vriendelijk en gemoedelijk. We groeten elkaar hier. Van oudsher is de stad ook erg verbonden met de provincie, met de dorpjes en de weidsheid rondom. Wie boven in het nieuwe Forum over de stad uitkijkt, ziet in de verte het vlakke land liggen.’ In dat land is Marlene opgegroeid, in Westerwolde, de streek in Oost-Groningen die haar heeft geïnspireerd bij het schrijven van haar debuutalbum RAIF. In het nummer Waarkhanden zingt ze erover: ‘Ik rie deur dreug platteland/ terwiel de wind der deurhìn roast/en ik aan die denk, hou of wie hier ooit woond hebben.’

Marlene Bakker Beeld Luis Mendo

Stadsrots

Marlene Bakker: ‘In 2019 is Het Forum geopend. Dit opvallende gebouw, dat met die scherpe lijnen als een moderne monoliet afsteekt tegen de historische binnenstad, torent overal bovenuit en vormt een spannend contrast met dat andere hoge gebouw, de Martinitoren. De roltrappen, die kriskras twee torens met elkaar verbinden, zijn een belevenis op zich. Er worden films vertoond, er is nu bijvoorbeeld een expositie over de Aardman Studio’s, van Shaun het schaap, die nog maar twee dagen te zien is. En Bar NOK en het dakterras bieden een geweldig uitzicht over de stad. Op de website wordt gezegd dat bij helder weer zelfs Schiermonnikoog in de verte te zien is. Dat lijkt me een beetje overdreven.’ Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Stamgasten

‘Groningen kroegenstad. Ik hou vooral van de oude bruine kroegen, van die authentieke, gastvrije cafés waar iedereen zich thuis voelt. Zoals Huis de Beurs aan de Vismarkt, met de tafeltapijtjes. Of De Wolthoorn, café-biljart in het drukke straatje Grote Kromme Elleboog. Ook De Sigaar en De Sleutel zijn gezellig en Café De Minnaar verdient het zeker om genoemd te worden. Verstopte kroeg in een knus buurtje vlak bij het Noorderplantsoen. In veel cafés hangt werk van kunstenaar Olga Wiese. De uitbundige figuren op haar schilderijen zijn onmiskenbaar stamgasten in Groninger kroegen.’

Huis de Beurs, A-Kerkhof Zuid, Zijde 4

Café Wolthoorn & Co, Turftorenstraat 6

De Sigaar, Hoge der A 2

Café de Sleutel, Noorderhaven 72

Café De Minnaar, Kleine Rozenstraat 64

Tournedos stroganoff

‘Eén van mijn favoriete restaurants is bistro Bellami’s, wederom in de Grote Kromme Elleboog. Bellami’s heeft een klassieke Franse kaart, bœuf bourguignon, tournedos stroganoff, hachis parmentier. Ik neem elke keer iets anders, maar het worden bij Bellami’s altijd standaard drie gangen, dat zegt wel wat.’ Bellami’s Bar à Manger, Grote Kromme Elleboog 13

Vrolijke puinhoop

‘Het eten bij Florentin, FLO, is geïnspireerd op de Balaganstijl uit Tel Aviv. Balagan betekent zoiets als vrolijke puinhoop. Meestal kiezen we voor de selectie van favorieten van de chef. Dat zijn vijf gangen met van alles en nog wat, heerlijke gerechten. FLO is gehuisvest in de Oude Gasfabriek in het levendige Ebbingekwartier.’ Florentin, Langestraat 66

Reepjes wagyu in bouillon

‘Japans restaurant Hanasato is de enige eetgelegenheid in het noorden waar gekookt wordt in de door Unesco als cultureel erfgoed erkende Washoku-stijl. Hanasato staat in de Michelingids. Hun sashimi vind ik goddelijk en de shabu-shabu is naast erg lekker ook leuk om te doen: zelf aan tafel dungesneden wagyureepjes in kokende Dashi-bouillon garen. Zo mals als wat.’ Hanasato, Gedempte Zuiderdiep 55

Schorseneren en kwartelei

‘Groningen heeft haar eigen signatuursnack: de eierbal, een bitterbal met een heel ei erin. Wel mooi officieel uitgeroepen tot Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed, onze aaierbal. Ze zijn in elke snackbar te bestellen en in sommige restaurants. Chef Dick Soek van de Piloersemaborg maakt zijn eigen versie met kwartelei. Voor wie het nog niet kent, de Piloersemaborg in Den Ham, 15 kilometer van Groningen, is een beroemd restaurant, waar Noordzeetong op het menu staat en Veenhuizer kaas en schorseneren en duindoornbessen, alles uit de streek en van het seizoen.’ Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25, Den Ham

Nasi in Niehove

‘Ook in mijn geliefde provincie: Restaurant Eisseshof. In het wierdendorpje Niehove, waar de huizen in een cirkel rond de kerk gebouwd zijn, staat dit dorpshuis annex Indonesisch restaurant. Bijzondere plek, met een authentieke inrichting en biologische rendang en gado gado.’ Restaurant Eisseshof, Kerkstraat 4, Niehove

Antiek

‘Ik ben gek op vintage- en antiekwinkels, en die zijn er genoeg: Onder de Linde in de Steentilstraat verkoopt mooie vintage kleding, bij Salmagundi Living staan gave meubels en Klinkhamer heeft een grote collectie elpees om doorheen te speuren. Maar mijn favoriet ligt in Onstwedde: Smeerling, een Saksische boerderij waarvan de schuur is omgetoverd tot een antiekwalhalla. De videoclip voor Waarkhanden is opgenomen in Smeerling. Online struinen kan er ook.’

Onder de Linde, Steentilstraat 15

Samalgundi Living, J. C. Kapteynlaan 6-8

Klinkhamer Antiek, Folkingestraat 50

Smeerling Antiek, Smeerling 16, Onstwedde

Mystiek

‘Qua cultuur: Het Groninger Museum spreekt voor zich als must-see. Het staat daar altijd meteen zo prominent, als je met de trein aankomt. Over de trein gesproken: het Groninger station is een bezienswaardigheid op zich. Ik noem verder nog graag een minder bekend museum buiten de stad: het eigenzinnige MOW in Bellingwolde, een kennismaking met Groningen op een artistieke en cultuurhistorische manier. Als je er dan toch bent, kun je door de oeroude natuurgebieden van Westerwolde wandelen. De meanderende Ruiten Aa, de schitterende streekjes, er hangt historie en ook een tikje mystiek in de lucht daar.’

Groninger Museum, Museumeiland 1

Het MOW/Museum Westerwolde, Hoofdweg 161, Bellingwolde