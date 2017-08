Groei toerisme overtreft ruim die van de economie

Sommige landen danken meer dan de helft van hun inkomen aan toerisme. Aan de top staan de Maldiven (79,8 procent van het bbp), gevolgd door de Seychellen, Macao, de Bahama's en ook Aruba. Van de Europese landen is het aandeel van toerisme in het binnenlands product het hoogst in Kroatië: 18,8 procent. Maar ook in Italië, Frankrijk en Spanje maakt het een relatief groter deel uit van de economie dan in Nederland.



Kenmerk van het toerisme in Nederland is ook het grote aantal deeltijdbanen. Het aantal personen dat werkzaam is in het toerisme is minder groot dan het aantal banen omdat veel mensen twee of soms zelfs drie verschillende baantjes hebben. Ongeveer driekwart van het werk in de toerismesector bestaat uit banen in karakteristieke branches zoals de horeca, luchtvaart, reisorganisaties en kunst en cultuur. Het resterende kwart zijn banen in de detailhandel, het openbaar vervoer en de taxibranche.