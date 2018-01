Google wachtrij: check hoe lang je in de rij moet staan voor je favoriete museum

Als je niet van wachten houdt, kun je iedere reis vooraf minutieus uitstippelen: alle toegangskaarten van tevoren kopen en dan stipt om 11.45 uur bij de lift van de Eiffeltoren staan. Of bij het Anne Frank Huis. Maar ja, dan creëer je een verplichting midden in je vakantie. Ben je spontaner ingesteld, dan kun je in ieder geval via Google zien hoe lang de wachtrij op dat moment is. Het grafiekje 'populaire tijden', dat verschijnt als je op een populaire plek googelt, kreeg er onlangs een 'live'-functie bij. Met de toevoeging: 'minder druk' of 'drukker' dan normaal, plus, binnenkort ook in Nederland, de 'verwachte wachttijd'.



Er bestaan meer apps om de wachtrijen te lijf te gaan: Disneyland probeert de drukte te spreiden met de app Lines, in Londen doet QTRKR hetzelfde voor nachtclubs. Er zijn tientallen apps over wachtrijen bij populaire restaurants in de stad. Amsterdam experimenteerde met Rijenradar, waarbij tien attracties elk halfuur de wachttijd meldden. Allemaal nuttige apps, maar afhankelijk van menselijk handelen. Google gebruikt gewoon gegevens van iedereen die de locatiegeschiedenis op zijn smartphone heeft ingeschakeld. Misschien geen fijn idee, maar in dit geval best handig.