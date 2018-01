Gemeente krijgt gelijk in zaak nieuwe toeristenwinkel, Amsterdam Cheese Company moet sluiten

Leefbaarheid

In het vonnis is vastgesteld dat de kaaswinkel zich met reclamekreten als 'Our cheeses are ready to fly', forse prijzen en eenzijdig aanbod van kazen zich voornamelijk richt op buitenlandse klanten.



'In het centrum - 'postcode 1012' - hebben we te veel dezelfde winkels', zegt Vera Al, woordvoerder van de Amsterdamse gemeente. Om de groei van het aantal toeristische Nutella-zaken, ijssalonnetjes, kaasboeren en wafeltenten een halt toe te roepen, stelde de gemeente daarom dit verbod in. 'Het gaat onder meer om de winkels waar eten wordt verkocht dat direct geschikt is voor consumptie', zegt Al, 'want daardoor gaat de leefbaarheid voor Amsterdammers achteruit en verschraalt het winkelaanbod.'