Een herfstvakantie buiten de gebaande paden: tien reistips

Vind rust op de stranden van Formentera

Op Formentera, het kleinste bewoonde eiland van de Balearen, lijkt alles in een rustiger tempo te gaan. Verkeer is er weinig, mensen sjokken het eiland over, verkennen het per fiets of op een elektrische scooter. Het contrast met de 24-uurseconomie van het naburige Ibiza kan haast niet groter. Al tientallen jaren geleden koos het eiland voor een duurzame ontwikkeling. Het resultaat van dit beleid is een grotendeels onbebouwde kuststrook, waar je als badgast buiten het hoogseizoen nog echt van je privacy kunt genieten.



Op Formentera vind je stijlvolle, witgepleisterde huisjes, knusse restaurants, helder water en diverse stranden. Het is niet gek dat steeds meer toeristen naar dit paradijsje in de Middellandse Zee trekken. Maar waar in juli en augustus nog in groten getale Italianen aanmeren, is het in oktober weer heerlijk rustig.