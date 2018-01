Edinburgh: hoogteverschillen zorgen voor geweldige uitzichten en doorkijkjes

De stadsvernieuwing van Geddes

Patrick Geddes heeft zijn sporen in de stad nagelaten. Hij komt vaak op mijn site curiousedinburgh.org ter sprake. De 19de-eeuwse stadsvernieuwer pleitte voor 'reconstructive surgery'; het verbeteren van oude stadsstructuren door chirurgische ingrepen. Hij heeft ervoor gezorgd dat in het overbevolkte, vieze Old Town kleine stadstuinen verschenen. Recentelijk is ook Riddle's Court gerestaureerd en heropend, een mooi 16de-eeuws gebouw, waar nu het Patrick Geddes Centre is gevestigd. En dat is dan weer vlak bij de witte 'Outlook Tower', waarin hij mensen met een camera obscura (nog steeds in werking) liet kennismaken met zijn ideeën over stadsplanning.'



Greenyonder Tours biedt tochten langs de stadstuintjes aan: 44 Claremont Court

The Patrick Geddes Centre in Riddle's Court, 322 Lawnmarket

Outlook Tower, 549 Castle Hill