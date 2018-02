Dit zijn de plekken die je niet mag missen op Ibiza

Dertien jaar geleden kwam kunstenaar Lolo Loren (46, echte naam Lise Lorraine Gelderman) naar Ibiza. Het leven in Amsterdam, met werk en kinderen die de hele dag in de auto overal naartoe gesleept moesten worden, was te vermoeiend. 'Op Ibiza is alles anders. Hier is geduld, stilte, rust, reinheid, verveling, hier is nog het niets. Ik kijk nu vanuit mijn huis uit op een weiland met gele winterbloemetjes en zie een berg in de verte. Mooier kan niet. Dan bloeit straks de amandelbloesem ook nog. En als je genoeg hebt van de stilte, ben je zo bij de feesten en alle actie. Misschien is dat contrast wel het geheim van Ibiza.'



Op dit eiland begon haar carrière als kunstenaar. Lolo: 'Alles gaat hier in een stroomversnelling. Als het niet goed zit, gaat het snel mis. Als het wel goed zit, kunnen er grootse, nieuwe dingen gebeuren.'