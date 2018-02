Dit zijn de plekken die je niet mag missen in Ho Chi Minhstad

Stedentrip: waar je wél moet zijn Een stedentrip vereist research, wil je niet in een Hard Rock Café terechtkomen. Maar waar moet je dan wél zijn? De Volkskrant verzamelt tips van stadsbewoners en bekenden, zodat jij de bijzonderste plekken kunt vinden. Van Rotterdam tot Teheran, bekijk originele stedentrips op onze stedentrips-pagina.

Paul Tonkes (40) was al vaak in Azië geweest en wilde er altijd al wonen. Acht jaar geleden dacht hij: nu of nooit. Hij woonde eerst een tijdje in Thailand, maar nu alweer jaren in Ho Chi Minhstad, in Vietnam. In Saigon, zoals de stad vroeger heette en nog vaak wordt genoemd. Tonkes werkt er bij een organisatie die buitenlandse bedrijven werft voor Vietnamese bedrijventerreinen en hij organiseert er ook goedbezochte technofeesten. Het eerste woord wat bij hem opkomt als hij over Ho Chi Minhstad praat is 'energie'. 'Deze stad is zo superdynamisch, altijd in beweging, de duizenden brommertjes, altijd wordt er gebouwd, en miljoenen mensen van het platteland komen hier hun geluk beproeven. En toch heeft Saigon ook iets vriendelijks en vredigs, dat is gek. Vlakbij de wijk waar wij wonen is een heel groen gebied waar ik vroeg in de morgen vaak fiets en ik zie daar elke keer andere vogels.'