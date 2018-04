Dit stukje van Alentejo is nog relatief onbekend - en voorlopig dus ook nog onbemind door het massatoerisme

'I'm sorry'. We zitten aan tafel in het restaurantgedeelte van een gloednieuw hotelcomplex in de kuststreek van de Portugese provincie Alentejo. Het is een prachtig, modern restaurant met veel glas, onbewerkt hout en riet - volledig in harmonie met het woeste duinlandschap waar Sublime Comporta, want zo heet het hier, door omgeven wordt.



's Nachts klinkt het ruisen van de duinen, 's avonds ruik je de coniferen en overdag lonkt altijd de zee.