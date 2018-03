Dé plek voor wie rust zoekt in een stijlvolle entourage

Clemens Rameckers en Arnold van Geuns, beter bekend als ontwerpduo Ravage, behoren tot de stijlvolste mannen in het Nederlandse modecircuit. Zo Nederlands zijn ze trouwens niet meer: de dandy-achtige heren verhuisden ruim veertig jaar geleden al naar Frankrijk. Ze begonnen in Parijs en wonen sinds 2002 in een chateau van 1.500 vierkante meter in Écrainville, een dorp in de buurt van de stad Le Havre in Normandië. Rond het chateau, dat ze zelf gerestaureerd en ingericht hebben, ligt een tuin van ongeveer 8 hectare: dat is ruim zestien voetbalvelden. De oude portierswoning, een vroeg 17de-eeuws huisje, is ingericht als gastenverblijf.