De beste plekken in Münster: een stad die echt niet alleen in de winter warm en gezellig is

Beeld Joost Stokhof

‘Ik was me er zelf niet eens van bewust hoeveel ik inmiddels van Münster houd’, zegt Ingeborg Harmes (51). Ze is docent Nederlandse taal en cultuur bij het Institut für Niederländische Philologie van de universiteit van Münster. Harmes woont al meer dan 25 jaar in Münster, de Duitse stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, op een uur rijden van Winterswijk en Enschede. ‘Münster is een Großstadt, die aanvoelt als een dorp, een heel gezellig en warm dorp, niet alleen in de winter. Het is een onmiskenbaar Duitse stad, vind ik, en een echte studentenstad, waar iedereen fietst en waar je goed kunt eten. En het is een opvallend culturele stad, met meerdere musea, theaters en (studenten)orkesten. Mijn man en ik spelen allebei in de Alte Philharmonie, opgericht door voormalige leden van het Studentenorchester Münster, het orkest waarin onze studerende kinderen viool en cello spelen.’

Vrede

Ingeborg Harmes: ‘Münster is in de oorlog zwaar gebombardeerd, er stond bijna niets meer overeind. Na 1945 zijn alle koopmanshuizen op de Prinzipalmarkt opnieuw in de oude stijl opgebouwd. Ook het stadhuis, voor Nederland een belangrijke plek. Daar is in de oorspronkelijke Rathaussaal in 1648 der Westfälische Friede, de Vrede van Münster getekend, het einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Prinzipalmarkt vormt het centrum van Münster, samen met de Domplatz. In de adventstijd vindt hier altijd de beroemde kerstmarkt plaats. Dan komen vaak Nederlandse vrienden langs en gaan we bij de kramen Reibekuchen eten, een soort rösti, en Glühwein mit Schuss drinken, met een scheut rum of amaretto.’

Snert

‘Als er markt rond de Domplatz is, op woensdag en zaterdag, komt Münster echt tot leven. Er zijn dan een heleboel eet- en drinkkramen, voor een bord eten, koffie, visbroodjes of wafels. En een oude, kleine vrachtwagen van waaruit Erbseneintopf, erwtensoep met of zonder Bratwurst wordt verkocht, vullend en populair, de rij is meestal lang.’

Grote marskramer en vegan zusje

‘Typisch Duits: eten bij Großer Kiepenkerl. Een Kiepenkerl was een marskramer, er staat een beeld van hem op het plein. Als we gasten hebben, gaan we hier graag naar toe. Bij Kiepenkerl staan gerechten op de kaart als Kartoffelsuppe of Münsterländer Katenrauchschinken. Ik wil ook wijzen op het leuke vegan zusje van Kiepenkerl: Beetschwester.’

Gasthaus Großer Kiepenkerl, Spiekerhof 45

Beetschwester, Tibusstraße 6

Studentenkost

‘In de Fischbrathalle, de vishal met de ronde ramen die al sinds 1926 bestaat, worden grote borden vis klaargemaakt. Om de hoek zit Das Blaue Haus, de Studentenkneipe waar ik vroeger al ging eten. Nog steeds een goed adres voor een betaalbare maaltijd, noedels plus wat te drinken voor 9,50. Das Blaue Haus is weer niet ver van Gustav Grün, de eerste groene, biologische vega Imbiss, door twee studenten gestart. Voor wraps met vegankebab of falafel.’

Fischbrathalle, Schlaunstraße 8

Das Blaue Haus, Kreuzstraße 16

Gustav Grün, Wilhelmstraße 1

Jantje-van-leiden

‘In het Haus der Niederlande geven we Nederlandse les aan vijftig studenten per jaar. Er zijn vaak tentoonstellingen met een Nederlands thema. Het is elke dag nog bijzonder om dit mooie pand te betreden. Het HdL staat bij de Sint-Lambertuskerk, die andere grote kerk naast de Dom, met een morbide aandenken aan een Nederlander. De Leidse Jan van Leiden, waar de uitdrukking ‘je er met een jantje-van-leiden van afmaken’ vandaan komt, had in de 16de eeuw in Münster zijn eigen extreme geloofskoninkrijk gesticht. Hij werd daar later voor opgepakt en geëxecuteerd, waarna zijn lijk ter waarschuwing in een kooi aan de kerktoren werd gehangen. Die kooi hangt er nog steeds.’

Haus der Niederlande, Alter Steinweg 6/7

Basilicum-citroenijs

‘De beste koffie van Münster, vind ik, wordt geschonken in de Roestbar, bijvoorbeeld de vestiging dicht bij mijn werk. Daar ook in de buurt: DouDou, een goed ontbijt- en lunchcafé. Ze bakken pannekoeken, taart en warme quiche. En daar vlakbij lokt altijd het romige ijs met de originele smaken, zoals basilicum-citroen of viooltjessmaak, van Raphaels Eismanufaktur. Een ijssalon die in de winter openblijft.’

Roestbar, Martinistraße 2

DouDou Deli, Hörsterstraße 7

Raphaels Eismanufaktur, Bült 1

Speciaal roodborstje

‘Rotkehlchen, roodborstje, is een speciaal restaurant om te noemen. Prachtig opgemaakte gerechten met een twist en bijzondere cocktails. Ze delen het pand met een mooie bloemenwinkel. Let op: Rotkehlchen is alleen overdag open. Voor Duitsland niet zo gek, de warme Mittagstisch is hier minstens zo belangrijk als het avondeten.’

Rotkehlchen, Wasserstraße 1-3

Geliefde Mexicaan

‘Deze is geliefd bij onze hele familie. Enchilada is een Mexicaans restaurant met een grote keuze aan fajita’s, burrito’s én cocktails in een oud bakstenen gebouw. Vlak naast Enchilada zit Pension Schmidt, retro-huiskamercafé, ook erg leuk.’

Enchilada Münster, Arztkarrengasse 12

Pension Schmidt, Alter Steinweg 37

Kaas in de haven

‘De haven van Münster, aan het Dortmund-Eemskanaal, is anders dan de binnenstad, jonger en bruisender. Er zijn veel restaurants en picknickplekken aan het water gekomen, en bijvoorbeeld de Hafenkäserei, een kaasmakerij, waar je kunt zien hoe de kaas gemaakt wordt en flammkuchen en spätzle kunt eten.’

Hafenkäserei, Am Mittelhafen 20

Picknicken langs de promenade

‘Op de plek van de oude stadsmuren ligt nu een groene gordel rond het centrum, waar veel gefietst, gewandeld en gepicknickt wordt. Als ik in de zomer langs de promenade loop, verbaast het me elke keer weer dat Münster vooral bekend staat als kerststad. Het is ’s zomers net zo sfeervol. De Promenade mondt in het zuiden uit in een stadsmeer, de Aasee. Een groot meer om omheen te wandelen. In de zomer zijn er concerten op een podium in het water.’