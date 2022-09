De beste plekken in Göteborg, de groene industriestad waar alles vriendelijk gaat

Beeld Joost Stokhof

‘Het leuke is, als je naar Kiel in Duitsland reist, en daar de ferry naar Zweden neemt, kom je letterlijk bij mij uit. De terminal van Stena Line zit aan het eind van mijn straat.’ Mirka Duijn (41) woont in Göteborg, Zwedens tweede stad, aan de westkust. Ze is filmmaker en heeft net Shangri-La, Paradise under Construction afgerond, een film over de Tibetaanse regio in China die het paradijs Shangri-La (uit de Britse roman Lost Horizon, red.) zou kunnen zijn. Mirka Duijn werkt sinds twee jaar als senior lecturer in film aan de Universiteit van Göteborg. Ze zegt: ‘Göteborg, zeg Jeuteborerie, is niet mooi, tenminste niet op de roomsoesmanier van Stockholm. Het is van oudsher een industriestad. We hebben een energiecentrale midden in het centrum en snelwegen lopen onhandig dwars door de stad. Maar Göteborg is wel ongelooflijk groen, er zijn kilometers aan park en bos en meer. En het is een relaxte stad, alles gaat rustig en vriendelijk, er wordt nauwelijks geëlleboogd.’

Elandenpark

Mirka Duijn: ‘We gaan meteen naar het park, hier ben ik zelf het vaakst te vinden. Slottsskogen is het grootste park en ligt midden in de stad. De Göteborgers gebruiken het intensief om te wandelen of te hangen op een van de grote ligweiden. Als mijn vrienden komen, neem ik ze meestal mee naar de elanden in de dierentuin in het park. In Göteborg leven ook herten, maar die lopen vrij rond, tot in mijn achtertuin.’

Slottsskogen

Tuin, bos, vuur

‘Achter Slottsskogen ligt Botaniska, Göteborgs botanische tuin, ook weer zo groot. Botaniska heeft allemaal tuinen, een Japanse, een klassieke en een tuin met lentebloemen. Ook is er een hoge klif, waar je naar boven kunt klimmen en over de stad kunt uitkijken. Botaniska loopt over in een bos, waar iedereen rond meertjes aan het barbecueën is op open vuren.’

Botaniska trädgård, Carl Skottsbergs gata 22A

Groot meer, klein meer

‘Ook naar de meren van Göteborg ga ik graag. Op een lange lichte zomeravond zit ik met vrienden op de rotsen aan het water, waar we iets drinken, af en toe even zwemmen. Er is een groot meer genaamd Stora Delsjön en een kleiner meer, dat Lilla Delsjön heet en eigenlijk helemaal niet zo klein is. Om de meren heen ligt een groot natuur- en wandelgebied. Bij Lilla Delsjön zit Bertilssons Stuga, een knus lunchcafé in zo’n rood houten Zweeds huis. Het was vroeger een boerderijtje.’

Stora Delsjön & Lilla Delsjön

Bertilssons Stuga, Delsjökärrvägen 26

Majorna aan de haven

‘Ik woon in Majorna, de vroegere arbeiderswijk net buiten het centrum, die nu populair is geworden, met restaurants, cafés en kringloopwinkels. Het is voor Göteborgse begrippen een bruisende wijk, maar rustig genoeg om prettig te wonen. Majorna grenst meteen aan de haven en de rivier, de Göta älv, die uitmondt in het Kattegat. De wijk staat bekend om de karakteristieke 19de-eeuwse huizen, met de begane grond van steen en de bovenverdiepingen van hout. Dat noemen ze een landshövdingehus. Ik vind het een prachtige bouwstijl.’

Zweedse tapas

‘Gebakken rode biet, heilbot, spitskool, gegratineerde oesters. De tapasbar op het Mariaplan, in Majorna, serveert een soort Zweedse tapas, superlekker. Tapasbaren is een fijne plek met vriendelijke mensen. Ik word er inmiddels als stamgast beschouwd.’

Tapasbaren, Mariagatan 17

Kanelbullar

‘Eén minuut bij Tapasbaren vandaan zit Matería, een goed koffiecafé met terras, om overdag af te spreken of wat te werken. Ze hebben koffie, smoothies, broodjes en fika natuurlijk. Dat is het lekkers bij de koffie, van levensbelang in Zweden: kanelbullar, chokladbollar, äpplekaka, kaneelbroodjes, chocoladebollen, appeltaart.’

Matería, Mariagatan 13

Beeld Joost Stokhof

Kunst onder de brug

‘Aan het water, bij de Älvsborgsbron, de groene brug over de Göta älv, ligt Röda Sten Konsthall. Dit is Göteborgs museum voor contemporaine kunst. Het gebouw is een oude suikerfabriek en bevindt zich pal onder de brug op een heerlijk rommelig, onaangeveegd terrein. In Nederland had zo’n plek allang een nettere bestemming gekregen. Ik heb in Röda Sten laatst werk gezien van de Egyptische kunstenaar en filmmaker Basim Magdy: betoverende films, scherp en kritisch. En in het lunchcafé van het museum maken ze supergoede vegetarische mezze.’

Röda Sten Konsthall, Röda Sten 1

Vinylstad

‘Er zijn opvallend veel vinylwinkels in Göteborg. Op zaterdag in de bakken graven en wat gaan drinken, dat is wat mensen doen hier. Wie de Andra Långgatan afloopt, een alternatieve straat met craftbeercafés, tattooshops en meer, stuit vanzelf op alle skiv-winkels. Ik vind Dirty Records aan het begin van de straat top, een platenzaak en vegetarisch lunchcafé tegelijk. Daar kom ik regelmatig.’

Dirty Records, Andra Långgatan 4

Oceanografisch

‘Dan nog een een leuk café met klein concertpodium dat al jaren bestaat: Kulturhuset Oceanen. Vroeger was dit het Oceanografisch Instituut, waar plankton werd bestudeerd in een reusachtige watertank. Nu zijn er optredens, bands en comedy. In het café worden burgers gebakken, ook vegetarisch. Bier drinken op de binnenplaats van Oceanen of op het enorme terras kan ook goed.’

Kulturhuset Oceanen, Stigbergstorget 8

Archipel

‘Göteborg is niet alleen industrieel en ruig. Het centrum, dat Haga heet, is goed te belopen. Je vindt er winkels, kinderkopjes en grachten, die in de 17de eeuw door de Nederlanders zijn aangelegd. En de stad heeft, net als Stockholm, een archipel van fotogenieke kleine rotseilanden met rode, gele en blauwe houten huizen. Ik ken het grootste eiland, Brännö, het best. Dat is mooi, met kliffen, uitkijkpunten over het water, zwemsteigers, een woest natuurgebied en het charmante café Varvet vlak bij de pont. Die vertrekt vanaf Saltholmen aan het eind van tramlijn 11.’