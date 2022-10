De beste plekken in Edinburgh: een sfeervolle stad vol verhalen

Beeld Joost Stokhof

Itandehui Jansen (46), filmmaker met Mexicaanse roots, bekend van de films In Times of Rain en Signs and Gestures, woont sinds 2016 in Edinburgh. Daar doceert ze filmregie en scenarioschrijven aan het Edinburgh College of Art.

Jansen: ‘Ik ben meteen voor Edinburgh gevallen. Niet zozeer voor het gure weer, maar wel voor ongeveer al het andere. Edinburgh is een vreemde stad, in die zin dat het eigenlijk een verzameling wijken is die allemaal een eigen karakter hebben, een stel aan elkaar gebreide dorpjes. Het is een culturele stad, het ene festival na het andere vindt in de zomer plaats, en een internationale studentenstad, er zijn wel vier universiteiten. Ik vind Edinburgh vooral sfeervol, met overal verhalen en geschiedenis, kijk maar naar het middeleeuwse centrum met de zandstenen huizen en het kasteel op de heuvel, gebouwd in de 12de eeuw op een uitgedoofde vulkaan.’

Livemuziekscene

Itandehui Jansen: ‘Het hart van Edinburgh is de Old Town, het oude centrum met het kasteel op de heuvel. Vanuit sommige lokalen van het College of Art kijken we uit op het kasteel. Daar krijg ik meteen een goed humeur van. Als ik naar de Old Town ga, dan het liefst naar de Grassmarket, een altijd drukke verzameling pubs. Ik zou niet maar één café kunnen noemen. Ga maar gewoon zitten waar plek is en vraag om een glas Innis & Gunn, dan moet het goedkomen. ’s Avonds kun je je vlak bij de Grassmarket onderdompelen in de bloeiende livemuziekscene van Edinburgh, bij The Jazz Bar, of in Stramash, een oude kerk waar bands optreden.’

The Jazz Bar, 1a Chambers Street

Stramash, 207 Cowgate

Kleurige kronkelstraat

‘Mijn lievelingsstraat om doorheen te wandelen is Victoria Street. Dat is de kronkelende straat op weg naar het kasteel, met die kinderkopjes, kleurige gevels en aparte winkels. Iedereen zegt altijd dat Victoria Street de inspiratie is geweest voor Diagon Alley uit Harry Potter.’

Arthur’s Seat

‘Eerlijk gezegd stap ik hier niet zo snel op de fiets, want Edinburgh heeft grote hoogteverschillen, zelfs bergen. De hoogste piek is Arthur’s Seat, in Holyrood Park. De berg en het park zijn eigenlijk een natuurgebied midden in de stad. Het is even een klim naar Arthur’s Seat, maar boven ontvouwt zich een weids uitzicht, je kunt helemaal rondom de stad kijken. De andere berg, Calton Hill, is minder hoog, maar ook in de stad en het uitzicht over Edinburgh is net zo groots. Calton Hill staat bovendien vol met historische monumenten, waaronder het iconische Dugald Stewart-monument.’

Kruimels

‘Ik houd erg van zoet en lekkers en Lovecrumbs zit om de hoek bij mijn werk, een snoezig café met goeie koffie en taart. Framboos-room-, appel-honing-, citroen-amandeltaart, er zijn meer dan tien soorten taart.’

Lovecrumbs West Port, 155 West Port

In het gras

‘We woonden eerst vlak bij de Meadows, een groot grasveld, waar in de zomer studenten graag rondhangen. Mijn favoriete restaurant daar is LeftField, direct aan de rand van het gras. Ze staan bekend om hun Schotse seafood met een twist.’

LeftField, 12 Barclay Terrace

Voor wie durft

‘Morningside en Bruntsfield zijn alle twee mooie, gezellige wijken. Als ik een weekend naar Edinburgh zou komen, zou ik in deze buurt een B&B zoeken. En dan ontbijten bij Honeycomb, een café met een superuitgebreid ontbijt- en lunchmenu, waaronder een Schots ontbijt met black pudding. Voor wie durft. En ’s avonds dineren bij het Italiaanse restaurant Tempo Perso, erg goed in klassieke pasta en antipasti.’

Honeycomb & Co, 1 Merchiston Place

Tempo Perso, 208 Bruntsfield Place

Dean Village

‘Dean Village is minder bekend. Dat is onterecht, want je kunt hier goed wandelen op het pad langs de rivier van Edinburgh, de Water of Leith. Langs het pad staan pittoreske huizen en het is een groene, prettige wijk. In Dean Village kun je doorlopen richting de Scottish National Gallery of Modern Art, een mooi museum met land art en gratis toegang.’

Scottish National Gallery of Modern Art, 75 Belford Road

Wijk aan het water

‘Edinburgh grenst in het noorden aan de monding van de rivier de Forth, een gebied dat The Firth of Forth wordt genoemd. Mijn leuke wijk Leith ligt aan de Firth of Forth én aan de Water of Leith. Schrijver Irvine Welsh is in Leith geboren en de tweede Trainspotting-film is hier grotendeels opgenomen. De gezelligste straat heet Shore, met cafés zoals Mimi’s Bakehouse, voor heerlijk gebak, en Toast, alweer zo’n fantastisch ontbijt- en lunchcafé, waar ze trouwens ook wijn en tapas serveren. Aan de overkant van de Water of Leith is The Ship on the Shore nog een fijn seafoodrestaurant en daar weer vlakbij is The Kitchin te vinden, een bekend Michelinrestaurant.’

Mimi’s Bakehouse, 63 Shore

Toast, 65 Shore

The Ship on the Shore, 24-26 Shore

The Kitchin, 78 Commercial Quay

De drie bruggen

‘Ten westen van Edinburgh ligt Queensferry. Een leuk havendorp om een ijsje te eten en langs het water te slenteren. Maar dé attractie van Queensferry is een boottocht over de Forth, naar de plek waar de drie grote bruggen over de Forth samen te zien zijn. Elke brug is in een andere tijd gebouwd. Ik heb er een keer zeehonden in het water gezien.’

Papegaaiduikers

‘Dit tripje is heel bijzonder en kun je het beste bewaren voor de zomer: vanuit Anstruther met de boot, de May Princess, naar de Isle of May om daar naar puffins (papegaaiduikers) te kijken. Ze broeden er van mei tot augustus. We gaan elk jaar, want die vogels zijn geweldig. Erg gewild deze boottocht, dus wel reserveren.’

