De beste plekken in Brussel - het interessantere zusje van Parijs

De Oostenrijkse schrijver Robert Menasse (63) verruilde zijn huis in Wenen de afgelopen zes jaar geregeld voor een appartement bij het Sint-Katelijneplein in Brussel. Al die jaren bewoog hij zich als een antropoloog door de Belgische hoofdstad om een roman over Brussel te kunnen schrijven. Die is er nu, De hoofdstad, over Europese ambtenaren, Europese idealen en veel regen. 'Ik ben me hier meer thuis gaan voelen dan ik had gedacht', zegt Menasse. 'Ik ben zelfs een beetje verliefd op Brussel geworden. Deze stad is, zoals iemand zei, confetti die doet of het een mozaïek is. Brussel is de Europese Unie in het klein, zo veel talen en culturen die los zand lijken, maar toch bij elkaar horen. Brussel en Parijs zijn zussen. Parijs is de elegante madame, Brussel haar veel jongere, interessantere bohemien zus met de gescheurde netkousen.'