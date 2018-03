Danser Frank van Tongeren over Tbilisi: 'Een bruisende, authentieke stad met chaotische charme'

Zijn naam kwam langs in het tv-programma Wie is de Mol: Frank van Tongeren (27), danser bij het Georgisch Staatsballet, waar hij soleert in klassieke rollen. Hij was de prins in De Notenkraker en Siegfried in Het Zwanenmeer. Net als de Mol-kandidaten bevindt Van Tongeren zich in de Georgische hoofdstad, maar hij woont er al jaren met zijn Japanse vriendin en danspartner Machi Muto. 'Tbilisi heeft een lange ballettraditie, nog uit de Sovjettijd', zegt hij.