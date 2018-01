Correspondent Maartje Bakker trotseert sneeuw en ijs in de Pyreneeën

Met kracht schoppen we onze voeten in de sneeuw. Het is vroeg in de ochtend. De sneeuw is hard. Op een typisch Spaans ontbijt van biscuitjes en cakejes zijn we begonnen aan onze wandeltocht. Onze bergschoenen weten slechts een richeltje van een paar centimeter af te bikken. Net genoeg om grip te hebben. Rechts loopt de besneeuwde helling af tot aan het dal, waar de sneeuw al is gesmolten en krokussen zijn opgekomen.



We komen bij een inham die iets verder naar beneden een stenige rivierbedding blijkt te zijn.