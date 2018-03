Corinne van Duin zet haar vakantiegeld op de studenten van toentoer.nl

Omdat ik nu eenmaal dol ben op alles wat met Jane Austen te maken heeft, heb ik meteen zin om naar het Schotse landgoed Alladale af te reizen. Maar in Alladale is veel meer aan de hand. Onze reisman Noël van Bemmel ging op pad met de eigenaar. Deze rijke erfgenaam heeft het uitgestrekte landgoed gekocht. Het is een trend onder de superrijken: niet investeren in vastgoed of kunst, maar in natuurherstel. En die woeste Schotse kale hoogvlakten wil Lister weer in oude luister herstellen. Door bomenkap en het grazen van de vele herten is het oerwoud helemaal verdwenen. Lister laat daarom honderdduizenden bomen planten. En het liefst zou hij ook beren, wolven, wilde katten en elanden laten komen. Daar is de plaatstelijke bevolking het nog niet mee eens. Maar het is wel een mooie droom: een heus wildernisreservaat in Europa. Vooralsnog zet ik mijn vakantiegeld op de studenten van toentoer.nl. Vanuit hun studie organiseren ze historische reizen. Als ze iets met Jane Austen gaan doen, boek ik meteen. Nu staat een Tudor-reis op de planning. Ook leuk.



Corinne van Duin