Basic is niet eens eenvoudig: het geheim van Motel One

Tip voor hoteliers: als je snel wilt groeien, begin dan een budgetdesignhotel. De Duitse keten Motel One telt al zeventig vestigingen en is nog lang niet klaar. Ooit begonnen als een basic motel langs de Autobahn, maar na de komst van een slim designteam ging het hard. Hun geheim: creëer een mooie lobby, een bar waar je ook echt wilt zitten en houd de kamers simpel. Vaste gast is altijd een azuurblauwe Egg Chair van de Deense ontwerper Arne Jacobsen, maar verder past Motel One het ontwerp aan bij de omgeving. Dus koos de nieuwe vestiging nabij het Amsterdamse Waterlooplein als thema upcycling. Logisch dus dat sloophoutontwerper Piet Hein Eek de kastenwanden, tafels en kroonluchters mocht ontwerpen. De groene wandtegels zijn uit een fabriek gehaald. De barman serveert cocktails en zelfgemaakte limonade. De 132 kamers zijn eigenlijk niet eens zo eenvoudig: zwart marmeren tafeltjes, Artemide-lampjes, azuurblauwe gordijnen en een inloopdouche. Het overwegend jonge publiek bestaat uit Duitse stelletjes en groepen Engelse mannen. De prijs voor een standaardkamer is 89 euro per nacht, met een maximum van 189 euro tijdens grote evenementen. Er staat ook een Motel One bij de Rai en de keten zoekt nog een plek in Rotterdam.



motel-one.com