AtholPlace in Johannesburg: het lijkt eerder op een zomerhuis in de Hamptons dan een hotel in Zuid-Afrika

De Nederlandse Ed en Anka Zeeman, rijk geworden in vastgoed, droomden van een vakantiehuis aan de rand van een natuurpark in Zuid-Afrika. Nu runnen ze zeven luxe safarilodges en hotels, plus een goededoelenstichting. In Johannesburg openden de Zeemannen boetiekhotel AtholPlace in de rustige buitenwijk Sandton. Voor wie wil bijkomen op een houten veranda na de lange vlucht of na een weekje safari.



AtholPlace lijkt meer op een zomerhuis in de Hamptons dan een hotel in een Afrikaanse metropool. Veel blank hout, gestreepte kussens, lichtgrijze muren. De negen kamers zijn enorm (minstens 50 vierkante meter), gevuld met royale chaises longues en een tweepersoonsbadkuip. De prijzen zijn navenant. Het balkon biedt uitzicht over een gazon met zwembad en palmbomen. Daar serveert de kok biltongsalade en zeebaars van de grill. De stad is ver weg, achter een hoge muur. Sandton is een vluchtheuvel voor bedrijven en welgestelde (witte) Zuid-Afrikanen die Johannesburg te gevaarlijk vinden. Je kunt er joggen of de hond uitlaten. Maar de stad verandert, met coole wijken als Maboneng en Braamfontein waar het veilig op straat is. De stad is de moeite waard voor een overnachting.



atholplace.co.za