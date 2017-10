Amsterdam lanceert verbod op toeristenwinkels in stadshart - na uiterst geheim politiek beraad

Kat-en muisspel

In het oude bestemmingsplan stonden al regels die bepaalde ongewenste middenstand de voet dwars zette. Zo is het onder andere onmogelijk om souvenirwinkels, smartshops, geldwisselkantoren en massagesalons te openen. Maar slimme ondernemers speelden op die voorschriften in met nieuwe formules, die niet verboden waren. Waaronder dus de nutellawinkels.



De gemeente hoopt nu een einde te maken aan dit kat- en muisspel door het beleid specifiek te richten op de doelgroep van de middenstand. In het nieuwe bestemmingsplan, dat geldt voor postcodegebied 1012 (de oude binnenstad) en enkele winkelstraten daarbuiten, staat daarom een veel duidelijker beschrijving. Detailhandel, dienstverlening, of 'kantoren met baliefunctie' zijn niet toegestaan indien die zich in hun reclame, presentatie, aanbod en bedrijfsvoering richten op dagjesmensen of toeristen.