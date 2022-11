Adembenemende rotsbaaien, vlooienmarkten en een voetbalwedstrijd: wat te doen in Marseille

Beeld Joost Stokhof

‘Mijn man Dirk en ik hielden al veel langer van de stad, maar in 2017 zijn we naar Marseille geëmigreerd’, zegt Joke Quintens. ‘Naar deze ruwe, rauwe, blauwe-luchtstad aan de Middellandse Zee, die erg is veranderd de afgelopen tien jaar. En de afgelopen twee jaar al helemaal, met de linkse coalitie in de gemeenteraad.’ Joke Quintens (49) is ‘social designer’. Met haar platforms Wetopia en Moving Marseille brengt ze inwoners van Marseille bij elkaar. Ze krijgt vaak delegaties van sociaal werkers of ‘urbanisten’ uit de hele wereld op bezoek. ‘Andere Europese steden kunnen van Marseille leren, omdat dit een bijna pure migrantenstad is. Een op de drie Marseillais is Italiaans, een op de vier Algerijns en er is een grote joodse, Armeense, Corsicaanse en Comorese gemeenschap. Nous sommes tous d’ici et d’ailleurs (we komen allemaal van hier en van elders, red.) is de lijfspreuk van de stad. Wij zijn Belgen, ook ‘aanspoelers’, maar we werden meteen gezien als ‘geadopteerde Marseillers’.

Rebelse reputatie

Joke Quintens: ‘Sommige bekende spots zou ik niet overslaan. Zoals de Notre-Dame, de basiliek op de heuvel met het gouden beeld van La bonne mère. Net zomin als de Vieux-Port, de haven met de jachten en de vissersboten, waar het Mucem-museum is en de twee statige forten. Marseille had in het verleden de reputatie zo rebels te zijn dat Lodewijk XIV zijn kanonnen niet alleen naar zee richtte, maar ook op de stad zelf. Ik zou verder altijd Noailles aandoen, de superdiverse wijk waar alles samenkomt. De Rue D’Aubagne en de Rue Longue-des-Capucins zijn een wereld op zich. Hier floreert het multicultureel ondernemerschap, met slagers, barbiers, restaurants en marktkraampjes met groenten en olijven.’

Solidair restaurant

‘Marseille staat bekend om de bouillabaisse, maar eerlijk gezegd eten wij nooit ergens vissoep, veel te duur. Het is eerder couscous en pizza wat de klok slaat hier. Bij een van de vele pizzatrucks kun je goed eten, die hebben meestal zelfs een houtoven. Ik ga graag naar Le République, een gastronomisch restaurant met een prima Provençaalse keuken. Het is bovendien een restaurant solidaire, Marseillanen die het niet kunnen betalen mogen er voor 1 euro eten.’

Le République, 1 Place Sadi-Carnot

Streetart en T-shirts

‘Het Quartier de la Plaine is het alternatieve, activistische gebied. Erg leuk, vooral de kleurrijke wijk Cours Ju, officieel Cours Julien, met de winkeltjes en overal streetart. Om de hoek zit Brick City, waar ze T-shirts en andere kleren in die typische Marseille-stijl verkopen.’

Brick City, 5 Rue des trois Mages

De daken van Marseille

‘Ons collectief À nous les toits is geïnspireerd op de Rotterdamse Dakendagen, om de daken van Marseille te ontsluiten voor de inwoners. Coco Velten, een opvangplek voor daklozen, café, kantine, werkplek en cultureel centrum in een oud overheidsgebouw, doet mee en heeft nu ook een tof dakterras.’

Coco Velten, 16 Rue Bernard du Bois

Tabaksfabriek

‘Ook geweldig: Friche la Belle de Mai. Een coöperatieve plek in een oude tabaksfabriek, heel groot, met een skatepark, een moestuin, een restaurant en een crèche. Er gebeurt van alles: theater, concerten en exposities. En Friche heeft niet zomaar een dakterras, maar een reusachtig dakterras, waar in de zomer feesten zijn en dj’s draaien.’

Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin

Stralende stad

‘In 1952 werd La Cité Radieuse geopend: ‘de stralende stad’, het betonnen appartementencomplex ‘extraordinaire’ van architect Le Corbusier. Het gebouw met de kleuren is een minidorp op zich. In de Cité Radieuse bevindt zich een winkelstraat en een hotel. Boven is een dakterras in stijl met zwembad en uitzicht op de heuvels. Nieuwsgierig? Er worden rondleidingen gegeven.’

La Cité Radieuse/Unité d’Habitation, 280 Boulevard Michelet

l’OM

‘Zeker doen: een wedstrijd bijwonen van Olympique de Marseille. Wat een feest. Rijk, arm, alle nationaliteiten, iedereen is verenigd, de sfeer is geweldig en vaak behoorlijk verhit. Een paar uur voor de match begint is het al druk rond het stadion bij de kramen met friet en merguezworstjes. Als Olympique de Marseille tegen aartsvijand Paris Saint-Germain speelt, gaat het dak eraf.’

Stade Vélodrome, 3 Boulevard Michelet

Hollywoodletters

‘Het is moeilijk kiezen. Als ik nog kort wat mag noemen, zou ik zeggen: ga naar het noorden, naar Les Puces, de interessante vlooienmarkt. Je hebt nog nooit zoiets gezien. In dit arme gedeelte van de stad is de markt niet alleen leuk, maar ook een overlevingseconomie. Nog noordelijker ligt Parc Foresta, waar de fameuze Hollywoodletters uit de Netflix-serie Marseille met Gérard Depardieu staan. En dan kunnen we ook nog door naar L’Estaque, een schilderachtig dorp aan zee, waar Cézanne vroeger schilderde.’

Les Puces de Marseille, 136 Avenue du Cap-Pinède

Parc Foresta, bij het Centre Commercial Grand Littoral

Naar het zuiden

‘Maar dan zou ik het zuiden weer te kort doen, want daar liggen de Calanques, de adembenemende rotsbaaien. Vlak bij de Calanques ken ik een toffe, authentieke Italiaan, Chez Zé, van waaruit wij vaak in de Calanques gaan wandelen. En daar weer in de buurt is een nieuw restaurant geopend, in de gevangenis Les Baumettes, een reïntegratieproject voor gedetineerden die bijna aan hun vrijlating toe zijn en in de keuken een opleiding krijgen. En dan niet mijn favoriete café aan zee vergeten: Bar des amis. Vooruit, nog één laatste spot dan: Campagne Pastré, een mooi park tussen de zee en de heuvels.’

Parc National des Calanques

Chez Zé, 402 Chemin de Morgiou

Les Beaux Mets, 239 Chemin de Morgiou (ingang aan de Traverse de Rabat)

Bar des amis, 23 Avenue de la Pointe Rouge

Campagne Pastré, 157 Avenue de Montredon