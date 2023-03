Ook na een electorale dreun zal de overlevingsdrift van Rutte IV niet meteen verdwijnen

Door de wind krijgt een vlag van het boerenprotest weer even zijn juiste kleurstelling. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Stem ze weg’, luidt de overzichtelijke verkiezingsslogan van Geert Wilders. De logica van de PVV-leider: als de coalitie zwaar verliest in de Eerste Kamer, zijn de dagen van Rutte IV geteld. De senaat zal alle kabinetsplannen torpederen. Doorregeren wordt een illusie.

Helemaal origineel is dat verhaal niet. Wilders had bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 en 2019 vergelijkbare slogans en de kiezers bedienden hem destijds ook nog eens op zijn wenken: de coalitie verloor zwaar. Wat er daarna gebeurde? Rutte II en Rutte III regeerden gewoon door.

Zo gaat het meestal. Provinciale Statenverkiezingen zijn zelden de opmaat voor een kabinetscrisis. Dat gebeurde alleen in 1958 en 1966, toen de PvdA als regeringspartij onderuit ging en de spanningen binnen de coalitie daarna onoverkomelijk groot werden.

Verdeelde coalitie

Er wordt nu al volop gespeculeerd over een vergelijkbaar lot voor Rutte IV. Zelfs premier Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra willen een kabinetsval niet helemaal uitsluiten. Onbegrijpelijk is dat niet. De coalitie is nu al verdeeld over belangrijke thema’s als stikstof en het asielbeleid. Als de steun in de Eerste Kamer verder afkalft, zal het kabinet concessies moeten doen om steun van de oppositie te vergaren. Kunnen regeringspartijen, die onderling verdeeld zijn en zich zeker op het stikstofdossier diep hebben ingegraven, daarmee leven?

Makkelijker gaat het na 15 maart zeker niet worden, maar dit betekent niet dat de overlevingsdrift van Rutte IV meteen zal verdwijnen. Na de voorgaande provinciale verkiezingen was eerder het tegenovergestelde het geval: hoe zwakker de coalitiepartijen werden, hoe meer ze wilden voorkomen dat er nieuwe landelijke verkiezingen zouden komen.

Nieuwe dynamiek

Die reflex is onderdeel van de nieuwe politieke dynamiek in Den Haag. In het verleden was het voor regeringspartijen nog logisch om na een verkiezingsnederlaag de confrontatie binnen de coalitie te zoeken. De kabinetsval die daarmee geriskeerd werd, gold eerder als een verlossing: na een periode vol compromissen kon een partij dan in de oppositie weer aan het eigen verhaal gaan werken.

Dat perspectief is nagenoeg verdwenen. Door de versplintering van de Tweede Kamer is het voor gematigde partijen moeilijker geworden om vanuit de oppositie nog op te vallen. Er kan wel gewerkt worden aan een nieuw verhaal, maar er is geen garantie dat iemand luistert. Altijd is er wel een fractie die harder schreeuwt of een mediagenieker standpunt inneemt. Het lot van de PvdA dient als schrikbeeld: de oude regeringspartij koos in 2017 voor de oppositie, maar leidt daar sindsdien een kwakkelend bestaan.

Binnen de coalitie

De nieuwe Haagse logica: het is beter om binnen een coalitie aan electoraal herstel te werken, dan er buiten. Er is nu eenmaal meer aandacht voor een van de vier regeringspartijen dan voor een van de vijftien of meer oppositiepartijen. D66 profiteerde daar in de vorige regeerperiode van. De partij stond er lange tijd beroerd voor en verloor zwaar bij tussentijdse verkiezingen, maar door minister Sigrid Kaag naar voren te schuiven als lijsttrekker kwam de partij uiteindelijk alsnog boven drijven.

Het vermogen om electorale klappen te incasseren is bij de regeringspartijen bovendien gegroeid. In het verleden hadden partijen nog een grote achterban die intern verzet kon mobiliseren na verkiezingsnederlagen. Nu het ledenaantal is geslonken worden de ooit zo gevreesde partijcongressen gedomineerd door mensen die zelf politieke functies bekleden en geen baat hebben bij onrust. Een partij als het CDA kan zwaar verliezen, dat betekent nog niet dat er een opstand uitbreekt.

Kortdurende oorlogstaal

De coalitie zal bij de wens om door te regeren ook afhankelijk zijn van de oppositie. Bij voorgaande provinciale verkiezingen werd ook gedreigd om via de Eerste Kamer plannen te torpederen, maar die oorlogstaal verdween na de campagne vaak weer. Ook de oppositie heeft lang niet altijd belang bij een kabinetsval op korte termijn. GroenLinks en PvdA zitten midden in een ingewikkeld fusieproces en de peilingen wijzen nog niet op een doorslaand succes. Durven die twee partijen nu al aan te sturen op nieuwe Tweede Kamerverkiezingen?

Partijen als BBB en JA21 zijn ook nog volop in ontwikkeling. Hun prille organisatie zal alleen maar verder onder druk komen te staan als er op korte termijn weer een nieuwe verkiezingscampagne losbarst.

De VVD zal als grootste regeringsfractie wel de ontwikkelingen bij BBB en JA21 op de voet volgen. De huidige coalitie biedt weinig aanknopingspunten om tot het zo gewenste strengere asielbeleid te komen, maar tot dusver was er nooit een alternatief. Een vluchtheuvel op rechts is er niet, omdat PVV en FvD zijn afgeschreven als potentiële regeringspartners. D66 heeft een vergelijkbaar probleem: de partij kan een progressiever beleid willen, maar nergens tekent zich een meerderheid af voor een linkser kabinet.

Hemelbestormer

Nu alles erop wijst dat BBB de nieuwste hemelbestormer wordt, zal de VVD er stilletjes op hopen dat Caroline van der Plas zich ontpopt tot een minder compromisloze oppositieleider dan Wilders of Thierry Baudet. Menig VVD’er is bereid om een kabinetscrisis te riskeren in ruil voor een strenger immigratiebeleid, maar dan moet er wel een alternatief zijn. Met BBB kan dat in beeld komen.

Zo ver is het voorlopig nog niet. De ervaringen met andere nieuwkomers als de LPF, de PVV en FvD hebben de partij kopschuw gemaakt. Een potentiële kabinetsval vormt bovendien een risico voor Mark Rutte, de partijleider die zichzelf presenteert als hoeder van de politieke stabiliteit. Ruttes voorganger Jan Peter Balkenende liet zijn kabinetten ontsporen en werd als een van de weinige zittende premiers weggestemd. Het maakt dat ook de VVD niet zomaar zijn handen zal willen aftrekken van Rutte IV.