Rutte: ‘We kunnen de problemen met koopkracht niet oplossen, wel dempen’

Voor het eerst was er veel boegeroep te horen tijdens Prinsjesdag. Staat dit symbool voor het vertrouwen in de politiek, denkt u?

‘Daar ga ik een genuanceerd antwoord op geven, omdat ik begrijp dat mensen ook ‘landverrader’ riepen naar de koning. Dat is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Het is onacceptabel, belachelijk, onzin ook. De man en zijn familie werken dag en nacht.

‘Mensen die op een nette manier protesteren, neem ik wel heel serieus. Ik begrijp dat er veel zorgen zijn.’

Het kabinet trekt een ongelofelijke hoeveelheid geld uit om de koopkracht te stutten. Maar de onrust in het land blijft. Hoe verklaart u dat?

‘Omdat niemand het effect van de maatregelen al heeft gemerkt. We hebben in eerste instantie een koopkrachtpakket van 17 miljard gepresenteerd, waarvan het effect pas vanaf 2023 voelbaar zal zijn. En vanaf november gaan mensen pas de effecten via de energierekening voelen.

‘Ik snap dat mensen nog heel bezorgd zijn over koopkracht, maar ook over stikstof, asiel. Wij kunnen alleen niet alle problemen in het land oplossen. Daar zijn ze te groot voor.’

Dat is wel wat mensen van u verwachten.

‘Als mensen verwachten: los de problemen op, tover ze weg, dan moet ik ze teleurstellen. We kunnen de problemen alleen in goede banen leiden en proberen te dempen. Kijk naar de koopkrachtcrisis: het is het uitgesloten dat we dat allemaal kunnen compenseren. Dat gaat niet. Dat kost geloof ik 40 miljard. Dat is er niet.’

Het vertrouwen lijkt op een historisch dieptepunt, trekt u zich dat persoonlijk aan?

‘Zeker. Ik trek mij dat persoonlijk aan. Tegelijkertijd zeg ik ook tegen mezelf: ik moet niet bezig zijn met mijn eigen herverkiezing of eigen populariteit, want dan ben ik met de verkeerde prioriteiten bezig. Mensen zullen zeggen, of het nou om asiel of om koopkracht gaat, laat eerst maar eens zien dat je bezig bent om die problemen enigszins beheersbaar te krijgen.’

Kan een kabinet waarin zo weinig vertrouwen is de problemen wel oplossen?

‘Als ik daaraan zou twijfelen, zat ik hier niet. Dan zou ik mijn ontslag indienen. Ik denk dat we dat wel kunnen. Maar uiteraard zullen we dat moeten laten zien. En uiteindelijk is er in een democratie ook het soevereine moment dat de kiezer zijn opvatting hierover zou kunnen laten blijken.’

Had het geholpen als de chef van de ministersploeg een toespraak had gehouden om in elk geval de onrust in het land over de koopkracht te beteugelen, zoals u ook bij corona deed?

‘Dat zou alleen werken als je dat doet in de vorm van een Torentjestoespraak, en dan willen mensen ook weten: wat ga je eraan doen?’

Was dat het dan, hadden jullie het antwoord gewoon niet?

‘Wij dachten het antwoord te hebben in de plannen van Prinsjesdag. We dachten aanvankelijk dat een ingreep in de energierekening, met een prijsplafond, niet mogelijk was vanwege Europese regelgeving. Maar tien dagen geleden, op een vrijdag, ontstond er in een Europees overleg heel veel draagvlak voor, en we denken dat hiervoor op 30 september tijdens een energieraad ook ruime steun is. Grote landen als Duitsland maar ook Frankrijk en wij steunen het. Dat is echt wel een nieuw feit. Ik weet niet of een toespraak van I feel your pain voor die tijd een oplossing was geweest.’

Als Duitsland een paar weken geleden al kwam met: wij willen zo’n prijsplafond wel, had Nederland dat dan ook niet eerder kunnen zeggen?

‘Dat is wat GroenLinks en PvdA ons verwijten. Dat vind ik ook wel een punt.’

De lijst met crises is inmiddels heel lang: koopkracht, energie, stikstof, asiel, wonen. Opvallend is dat die problemen telkens niet of heel laat worden opgelost. Waarom reageert het kabinet zo traag?

‘Ik trek mij de kritiek natuurlijk aan als men zegt: het is te laat. En we hadden dingen misschien eerder kunnen doen. Maar het zijn uiterst complexe vraagstukken.

‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar koopkracht: we hadden ons eind augustus voorgenomen om via de energiebelasting een deel van de problemen per 2023 op te lossen. Sinds een dag of tien weten we pas dat we mensen ook al vanaf november kunnen ondersteunen via de energierekening. Het kan dat mensen zeggen: wat een paniek op het laatste moment. Maar het kon echt niet eerder, denk ik.’

Kan het ook zo zijn dat niemand in het kabinet zich echt verantwoordelijk voelde voor die energierekening?

‘Welnee. Allemaal horen we de zorgen daarover in onze omgeving. Ik hoor het op kantoor, in mijn vriendenkring. Mensen die ineens naar voorschotbedragen van 900 euro gaan. Dan snap je toch dat het land totaal in paniek raakt. Meerdere bewindspersonen – Rob Jetten, Micky Adriaansens, Sigrid Kaag, Marnix van Rij en ikzelf – werken eraan.’

De Franse president Macron zei: de tijd van overvloed is voorbij. Wat is uw boodschap voor Nederlanders voor de komende tijd?

‘Dit pakket loopt tot eind volgend jaar, dus veertien maanden. Binnenkort kijken we hoe we de gasreserves voor volgende winter weer op orde krijgen. Mocht het gas dan weer peperduur zijn, dan gaan we opnieuw kijken wat we kunnen doen. Ik kan daar nog geen harde beloftes over doen. Er zijn natuurlijk grenzen aan wat we als land kunnen doen.’

Er zijn ook economen die waarschuwen: het kabinet werkt toe naar een compensatiesamenleving door burgers bij elke tegenslag te compenseren. Bent u het daarmee eens?

‘Ik zie dat als een waarschuwing, ik denk dat je daarvoor moet oppassen. Maar sommige mensen hebben nul ruimte om hiermee om te gaan. Als overheid moet je daarvoor een schild opwerpen. Een land met enorme rijkdom moet zo’n klap opvangen. Niet volledig, maar we kunnen de pijn wel dempen.’