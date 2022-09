Minister Van Gennip: ‘Nivelleren is noodzaak, onze maatschappij is uit balans’

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) voor aanvang van de troonrede in de Stadsschouwburg in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Nou, heel wat’, zegt Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarmee verantwoordelijk voor de koopkrachtplaatjes. Dit jaar trok het kabinet al 7 miljard euro uit om de koopkracht te stutten, vooral om de gevolgen van de snel stijgende energieprijzen te dempen. Er komt voor huishoudens een lager tarief voor gas en licht. En voor 2023 trekt het kabinet 17 miljard euro uit voor eenmalige – ‘incidentele’– en blijvende – ‘structurele’ – koopkrachtsteun.

U valt met uw neus in de boter. Na decennia met jaarlijks gepuzzel over tienden van procenten gaat het nu echt ergens over, over procenten tegelijk. Wat merkt u zelf van de inflatie?

‘Eerlijk gezegd, mijn man doet tegenwoordig de boodschappen. Ik merk het vooral aan gemopper thuis. En we hebben vier tienerdochters thuis, dus er wordt nogal lang gedoucht. Daar is nu wel discussie over, want we hebben een variabel energiecontract. Maar ik heb een riant salaris. Dat is echt anders dan wanneer je een laag inkomen hebt. Of met een middeninkomen net de rekeningen kunt betalen, net een beetje kunt sparen en dan plots een veel hogere energierekening krijgt.’

De inflatie wordt sinds begin dit jaar opgejaagd door de energieprijzen. Waarom startte het kabinet pas in september overleg met energiebedrijven?

‘Om te beginnen, we staan voor een hele reeks hele grote uitdagingen. De oorlog in Oekraïne, klimaatverandering, vergrijzing – noem maar op. De inflatie is daar met de enorme koopkrachtdaling als gevolg, bovenop gekomen.

‘Voor veel mensen staat bestaanszekerheid nu centraal. Hoe kan ik de eindjes aan elkaar knopen, zak ik niet door het ijs. Dat doet mij veel, dat raakt me, als mens en als bewindspersoon. Als mensen bij de kassa boodschappen terugleggen, als mensen hun maandelijkse energierekening verlagen in de hoop over paar maanden de eindafrekening te kunnen betalen, dan is er echt wat aan de hand. We hebben te maken met een grote verandering die heel veel huishoudens hard raakt. Vandaar dat we dit jaar al 7 miljard euro hebben uitgetrokken om de gevolgen te verzachten en voor 2023 nog een heel groot pakket klaarzetten. Om kwetsbare huishoudens te beschermen, perspectief te bieden aan middengroepen en werken moet lonend zijn.

‘Structurele maatregelen zoals de verhoging van het minimumloon moeten lage en middeninkomens perspectief geven. En om op langere termijn de positie van mensen verbeteren zodat zij in de toekomst tegenslagen beter op kunnen vangen. En incidentele maatregelen moeten de gevolgen van de stijgende energierekening dempen.’

De vraag was waarom het kabinet pas in september overleg startte met de energiemaatschappijen.

‘Als je wilt ingrijpen in de energiemarkt, moet je zorgen dat je dat goed doordacht hebt. Dan moet je ook overtuigd zijn dat wat er aan de hand is, langer duurt. En het moet mogelijk zijn vanuit Brussel. Dat is op 14 september duidelijk geworden. Nu mag wat eerder niet mocht. Een aantal collega’s, Jetten en Schouten voorop, is al een aantal maanden met energiemaatschappijen in gesprek om dit voor te bereiden. Dat is nu in een stroomversnelling gekomen. Samen met oppositiepartijen die met dit plan zijn gekomen.

‘Als je kijkt naar ons maatregelenpakket, dan hebben we een groter pakket per hoofd van de bevolking dan bijvoorbeeld Duitsland. Heel belangrijk is ook het antwoord op de vraag ‘wat werkt?’. ‘Dit jaar hebben we ook ingegrepen in de energierekening, maar dan voor iedereen. Nu doen we dat gerichter op laagste inkomens en lagere middeninkomens. Dat zijn mensen die steeds vaker de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.’

De directeur van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis schat dat voor mogelijk 10 procent van de werkers in de zorg loonbeslag dreigt. Dat zijn ruim 100 duizend mensen. Die wel werken, maar wier loon deels naar schuldeisers gaat. Hij oppert een fonds waarin beter betaalde mensen in de zorg geld kunnen storten om hun te helpen. Ondertussen is een run gaande op voedselbanken. In een van de rijkste landen te wereld. Wat vindt u daar van?

‘Dat doet me pijn. Daarom moeten we met zijn allen iets doen, komen we met maatregelen van 17 miljard euro, en grijpen we in in de energiemarkt. Werkgevers moeten aan de bak. Deze ziekenhuisdirecteur is ook werkgever en als hij op deze manier werknemers wil ondersteunen, dan is dat prima. Maar het doet pijn dat dit nodig is. Het is belangrijk dat we naast mensen gaan staan, dat we niemand in de steek laten en dat we mensen perspectief bieden, om te zorgen dat mensen verder kunnen in het leven.’

Volgens de Nederlandse traditie sluiten kabinet, vakbeweging en werkgevers in tijden van crises een akkoord over een gezamenlijke aanpak. Het fameuze Akkoord van Wassenaar in 1982, maar ook in 2013 en tijdens corona. Waarom is dat niet gelukt?

‘Wij zijn altijd in gesprek met werkgevers en vakbonden. Soms een paar keer per dag, soms een paar keer per week. Echt heel vaak. Ook over inflatie en koopkracht. Die gesprekken zijn enorm belangrijk om van elkaar te begrijpen waar je staat, wat wiens verantwoordelijkheid is. Alle drie hebben we die. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om huishoudens te beschermen, werkgevers om wat aan de lonen te doen – en over het algemeen is daar ruimte –, en werknemers om, als ze werken waar krapte is, een stapje extra te doen.’

Werknemers die meer gaan werken, raken hun toeslagen kwijt. Dat schiet netto toch niet op?

‘Voor mensen die tweeverdiener zijn, is dat vaak niet het geval omdat die geen toeslagen meer krijgen. Zij gaan er meestal echt op vooruit. En als je meer uren werkt, bouw je ook meer pensioen op. Maar als je alleenverdiener bent met een inkomen tot anderhalf keer van het minimumloon, dan kunnen de huur- en zorgtoeslag minder worden. Daar hadden we graag iets aan gedaan, maar komend jaar heeft de koopkracht alle aandacht.’

Het CPB voorziet volgend jaar 3,7 procent loonstijging. Dan denk je niet: daar blijft de koopkracht mee op peil.

‘Nou, daarom roepen we werkgevers ook op om de lonen waar mogelijk te verhogen.’

Moet de FNV de Spoorwegen als voorbeeld nemen?

‘Dat kan. Werkgevers en bonden moeten samen tot goede afspraken komen.’

Bij de Spoorwegen gingen er stakingsdagen aan de cao vooraf. Is dat het voorbeeld?

‘O, zo. Ik denk dat Nederland gebaat is bij een samenleving die het samen doet. Een samenleving die in gesprek is, waar uiteindelijk afspraken uitkomen. Mensen mogen natuurlijk staken. Maar ik geloof sterk in overleg.’

Het CPB hanteert een enorme bandbreedte in de inflatieraming, van 0,7 procent tot 5,5 procent. Jullie gebruiken de middenraming, 2,6 procent inflatie. Het zijn mooie koopkrachtramingen, maar is het niet een schot in het duister?

‘Dat is het lastige, dit jaar en volgend jaar. Als je zulke uitslagen hebt in koopkrachtontwikkelingen, grote verschillen in de gevolgen voor groepen en zulke onzekerheden voor volgend jaar, dan moet je dat heel goed in de gaten houden en nadenken welke maatregelen je neemt.

‘Niemand leeft in koopkrachtplaatjes. Daar zit een enorme diversiteit achter. We weten wel dat energie altijd al een groot beslag legt op de uitgaven bij lagere inkomens. Daarom is het voor hen zo belangrijk dat we ingrijpen in de energiemarkt. Dat brengt rust. Dan weten mensen waar ze op kunnen rekenen. Onvoorspelbaarheid geeft onrust en stress, voorspelbaarheid biedt rust.’

‘Het kabinet heeft nu een uitzonderlijk koopkrachtpakket opgesteld. Volgend jaar blijven wij vinger aan de pols houden om te kijken hoe de ‘cijfers’ zich vertalen naar de praktijk van Nederlandse huishoudens.’

De maatregelen werken enorm nivellerend. Is nivelleren een feest of een noodzaak?

‘We moeten echt weer leren wat de waarde van arbeid is. Op moment dat je je koffer incheckt op Schiphol, ’s avonds om tien uur een pakketje bestelt …. We moeten weer leren dat daar mensen aan het werk zijn, dat het wat kost. Niet alleen wat iemand verdient, maar ook met welk contract iemand werkt.’

Nivelleren is noodzaak?

‘Ja, onze maatschappij is uit balans. Het gaat mij erom dat iedereen dat iedereen de kans krijgt in deze maatschappij mee te doen. Kansengelijkheid is het fundament van een goede samenleving. Dat je een eerlijke boterham kunt verdienen met eerlijk werk. Dat is nu niet altijd aan de hand. De vaste baan moet weer de norm worden. Daarover is een akkoord met vakbeweging en werkgevers en het staat in het coalitieakkoord. We zijn wetgeving aan het voorbereiden. Dat gaat het leven van heel veel mensen de komende jaren echt enorm veranderen.

‘Het wetsvoorstel over toelating van uitzendbureaus is er al. Dat is cruciaal voor de manier waarop wij met arbeidsmigranten omgaan. Dat is nu Nederland onwaardig. De afgelopen tien jaar hebben we teveel aan de markt overgelaten. Ik kom uit het bedrijfsleven, ik geloof in de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Maar als je te veel laisser-faire doet, dat gaat niet goed. Kijk naar arbeidsmigranten, naar bagagesjouwers. Dat zijn beleidskeuzes geweest. Dat moeten we herstellen. Ik geloof in een overheid met visie, die normeert en zonodig ingrijpt.’