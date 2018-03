Zo werd Hans Smolders de sensatie van deze verkiezingen: 'Vier jaar campagne voeren, niet slechts drie weken'

Nieuwkomers

'Ze hebben jarenlang karaktermoord op me gepleegd', zegt Smolders roerend in zijn koffie. 'Maar ze zullen me nu wel serieus moeten nemen.' Hij heeft al een formateur op het oog. En hij wil zelf wethouder worden: 'Ik heb de afgelopen jaren in de oppositie de geldverkwisting en het wanbeleid blootgelegd. Er zijn tientallen miljoenen euro's zomaar door het putje gespoeld. In de coalitie kun je voorkomen dat al dat geld wordt verspild, nog voordat het in het putje verdwijnt.'



Hij wil een ander kunst- en cultuurbeleid voor de stad: 'Dat is nu een ons-kent-ons-subsidiebeleid. Nieuwkomers krijgen geen kans, het is altijd de ouwe kliek die geld krijgt toegeschoven. Ik ben best wel een kunst- en vooral een cultuurliefhebber'. Smolders wil de hondenbelasting afschaffen: 'De vervuiler moet betalen. Wij willen beveiligers in de wijken die hard optreden tegen huisafval en ook tegen hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen. Waarom zou je hondenbelasting betalen als je de poep keurig opruimt?'