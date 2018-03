Zo maakten de lokalo's hun onstuitbare opmars in de gemeenteraadsverkiezingen

Tegenwicht aan ingrepen van bovenaf

Voorbeeld: Belangen Buitengebied Coevorden.

Zetels: van 6 naar 9



Toen de gemeente Coevorden vier jaar geleden het zwembad in Aalden dreigde te sluiten, richtten dorpsbewoners uit protest een nieuwe partij op. 'Dorpelingen voelden zich achtergesteld', zegt Jan Zwiers, lijsttrekker van Belangen Buitengebied Coevorden. 'De gemeente ging volledig voorbij aan de maatschappelijke functie van het zwembad. Er werd gevreesd dat ook andere voorzieningen in de dorpen zouden verdwijnen.' Drie maanden later won Belangen Buitengebied uit het niets 6 zetels en werd daarmee de grootste partij in ­Coevorden.



Zoals de naam verklapt, huist de achterban vooral in de dorpen rondom het historische stadje Coevorden. 'Voordat we die naam kozen, hebben we wel even geteld hoeveel kiezers in het buitengebied wonen ten opzichte van de stad', aldus Zwiers. Genoeg, zo bleek, want de partij werd in 2014 de grootste. 'Toen stemde in de stad maar 2 procent op ons, woensdag was dat al 16 procent. Wij komen dan wel uit het buitengebied, maar als collegepartij zijn we er voor de hele gemeente.'



Veel lokale partijen beloven tegenwicht te bieden aan de schaalvergroting, die talloze dorpen en kleine gemeente hun zelfstandigheid heeft ontnomen. Herindelingen slokken het ene na het andere dorp op: telde Nederland in 1992 nog 642 gemeenten, inmiddels zijn dat er nog maar 380. De fusiedrift van hogerhand leidt de kiezer naar partijen die opkomen voor het 'bedreigde' dorps­belang. Zie de Gooi- en Vechtstreek, waar de lokalo's die tegen herindeling ageren woensdag veel zetels oogstten. Zo won nieuwkomer De Lokale Partij in Wijdemeren vier zetels met de verkiezings­slogan: 'Geen fusie met Hilversum.'