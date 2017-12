Zo maak je de perfecte foto van een minister volgens fotograaf Aurélie Geurts

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. © Aurélie Geurts Zet uw voet daarop, doe uw jas aan of uit. Nog eens, nog eens, nog eens. Ze moeten bezig blijven.

'Ik zorg altijd dat ik een uur op voorhand aanwezig ben om de plek te verkennen. Dan ga ik op zoek naar een plek waar het licht goed is. Tijdens dat zoekproces voel ik adrenaline opkomen, en die adrenaline zorgt ervoor dat ik er tijdens het fotograferen helemaal voor ga. De beste foto is vaak een tussenmoment. Ik vraag mensen altijd een handeling te doen en die steeds te herhalen. Zet uw voet daarop, doe uw jas aan of uit. Nog eens, nog eens, nog eens. Ze moeten bezig blijven. Terwijl ze zich focussen op wat ze aan het doen zijn is het 'klik': vaak zit dé foto tussen zo'n beweging in. Een serene foto kan ook heel mooi zijn, maar het licht is zo belangrijk. Vaak heeft een kantoor niet de gewenste condities.'



'Ik zag het gordijn in het kantoor van Wouter Koolmees en vond het licht daar mooi. Dus ik dacht: misschien kan hij het gordijn open en dicht doen. In plaats daarvan zei ik: 'speel met het gordijn!' En toen begon hij dat te doen. Hij vond het fantastisch. Maar pas op hè, ik wil nooit dat iemand een clown wordt. Een foto is altijd een wisselwerking: we gaan samen een toffe foto maken. Het is voor mij heel belangrijk dat mensen met een goed gevoel naar hun eigen foto kijken. En deze vonden we allebei keileuk.'



'Daarnaast wilde ik met deze reeks de mensen die we allemaal kennen van de geposeerde foto's op een andere manier laten zien. De focus leggen op de persoon in plaats van op de functie. Heel soms denk ik weleens: gaat dit een grens over? Maar het is al zo serieus allemaal.'